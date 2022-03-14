"وول ستريت جورنال": السعودية دعت الرئيس الصيني لزيارتها

ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، اليوم الاثنين، نقلا عن أشخاص مطلعين، أن السعودية وجهت دعوة للرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارة الرياض.

وأضافت الصحيفة أن الزيارة قد تحدث قريبا، وربما في مايو/أيار المقبل.

وذكرت ”وول ستريت جورنال“ أن الرياض تخطط لاستقبال الزعيم الصيني بنفس الحرارة التي حصل عليها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عندما كانت الرياض أول زيارة خارجية له في 2017.

ونقل التقرير عن مسؤول سعودي قوله: ”ولي العهد وشي صديقان حميمان وكلاهما يدرك أن هناك إمكانات هائلة لتعزيز العلاقات“. مضيفا: ”ليس الأمر مجرد أنهم يشترون منا النفط ونحن نشتري منهم أسلحة“.

ولم ترد الحكومة السعودية ووزارة الخارجية الصينية حتى الآن على طلبات من ”رويترز“ للتعليق.

وفي حال تمت الزيارة، فإنها ستكون الزيارة الخارجية الأولى للزعيم الصيني منذ بدء وباء ”كوفيد-19“.

يذكر أن الرئيس الصيني قد زار السعودية في يناير 2016، حيث عقد مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية وثيقة، حيث وقعت المملكة العربية السعودية والصين، خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبكين في فبراير عام 2019، اتفاقيات تعاون اقتصادي بقيمة إجمالية وصلت إلى 28 مليار دولار.

وقالت وكالة الأنباء السعودية حينها إنه ”جرى توقيع 35 اتفاقًا خلال المنتدى الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار السعودية“، مضيفة أنه ”جرى تسليم أربعة تراخيص لشركات صينية خلال المنتدى“، دون الخوض في التفاصيل.