العراق يستضيف جولة جديدة من المحادثات بين السعودية وإيران

أعلن العراق، اليوم السبت، أنه سيستضيف جولة أخرى من المحادثات بين السعودية وإيران، يوم الأربعاء، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين النبأ خلال تصريحات في منتدى دبلوماسي في أنطاليا بتركيا، نقلتها وسائل إعلام محلية.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية تلك التصريحات لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

وستكون هذه المحادثات رابع جولة تستضيفها بغداد لمسؤولين من البلدين، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ولم ترد وزارة الخارجية السعودية على طلب للتعليق.

وفي وقت سابق من شهر آذار/مارس الجاري، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن طهران ترحب بإقامة علاقات ثنائية مع المملكة العربية السعودية.

وأوضح عبد اللهيان، في مقابلة مع الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، إثر سؤال حول العلاقات الإيرانية السعودية والتصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ”إن علاقات إيران مع المملكة العربية السعودية ليست قائمة على أساس قرار الرياض بقطع العلاقات الدبلوماسية مع هذا البلد“.

وأضاف: ”لكن هذه العلاقات كانت شبه ثابتة في السنوات السابقة، ورافقتها دعوة إيران لتحسين العلاقات“.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن لدى طهران والرياض وجهات نظر ومقاربات مختلفة في بعض قضايا المنطقة، لافتًا: ”لكن إدارة النزاع من قبل الطرفين يمكن أن تخدم مصالح الشعبين، وأيضًا الدول الشقيقة والصديقة“.

وتابع عبد اللهيان: ”أجرينا أربع جولات من المحادثات مع السعودية العام الماضي، وخلقت هذه المحادثات أجواء جيدة وحققت نتائج وإن كانت صغيرة، ويسعدنا أن المملكة العربية السعودية سلكت طريق الحوار، واستمرار هذا الرأي يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية؛ لأن تحسين العلاقات والتعاون في مصلحة البلدين“.

وأضاف عبد اللهيان أن ”التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي تأتي كأساس لإظهار رغبة الرياض الجديدة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام، ونحن نرحب بها“.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال، في مقابلة مع مجلة ”ذا أتلانتيك“ الأمريكية، إن ”إيران جارة للأبد وليس بإمكاننا التخلص منهم وليس بإمكانهم التخلص منا، ومن الأفضل أن نحل الأمور مع إيران، وأن نبحث عن سبل لنتمكن من التعايش“.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن ”المملكة العربية السعودية أجرت مناقشات مع إيران خلال الأشهر الأربعة الماضية“.