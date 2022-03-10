السعودية: اعتداء بطائرة مسيرة أدى لحريق صغير في مصفاة تكرير البترول بالرياض

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، أن مصفاة تكرير البترول في الرياض، تعرضت لاعتداء بطائرة مسيرة عن بعد، ما أدى لاندلاع ”حريق صغير“.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، قوله إنه ”عند الساعة 4:40 تقريبا من صباح يوم أمس الخميس تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء بطائرة مسيرة عن بعد، ونجم عن الهجوم حريق صغير تمت السيطرة عليه“.

وأضاف المصدر أن الاعتداء لم يؤدي إلى وقوع إصابات أو وفيات، ”كما لم تتأثر أعمال المصفاة ولا إمدادات البترول ومشتقاته“.

وأكد المصدر أن المملكة العربية السعودية ”تدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن هذه الأعمال التخريبية والإرهابية، التي يكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في مناطق مختلفة من المملكة، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكل أوسع، زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم وبالتالي التأثير سلباً على الاقتصاد العالمي“.

وجدد المصدر ”دعوة المملكة إلى دول العالم ومنظماته، للوقوف ضد هذه الاعتداءات التخريبية والإرهابية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها“.