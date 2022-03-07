السعودية.. تغيير في برنامج ابتعاث الطلاب إلى الجامعات العالمية

كشفت السعودية، اليوم الاثنين، عن تغيير في برنامج ابتعاث الطلاب للدراسة في الجامعات العالمية المرموقة على حساب الحكومة، يتعلق بمستقبلهم بعد التخرج وحاجة سوق العمل للتخصصات التي يدرسونها، دون تغيير في توجه الرياض نحو الاستمرار في الابتعاث المستمر منذ 2005.

وأطلقت الرياض برنامج الابتعاث الحكومي قبل 17 عاماً، حيث يتم إرسال آلاف الطلاب والطالبات كل عام لدراسة مختلف التخصصات في الجامعات العالمية، ما وفر للمملكة كثيراً من الكفاءات العلمية عندما تخرج أولئك الطلاب وعادوا لبلادهم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أطلق، اليوم الاثنين، استراتيجية ”برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث“ التي تمثل مرحلة جديدة للابتعاث تسهم في تعزيز تنافسية المواطنين، من خلال رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاعات الجديدة والواعدة.

وتشمل الاستراتيجية الجديدة أربعة مسارات، أولها مسار ”الرواد“ الذي يستهدف ابتعاث الطلاب إلى أفضل 30 مؤسسة تعليمية في العالم حسب تصنيفات الجامعات المعتمدة عالمياً في جميع التخصصات، ما يسهم في تمكين المبتعثين السعوديين من التميز والمنافسة عالمياً في جميع المجالات.

والثاني هو ”البحث والتطوير“ الذي يركز على ابتعاث طلاب الدراسات العُليا إلى أفضل المعاهد والجامعات حول العالم، محققاً بذلك التأهيل والتمكين لتخريج عُلماء المستقبل، وتمكين منظومة البحث والابتكار.

والمسار الثالث هو ”إمداد“، الذي يعمل على تلبية احتياجات سوق العمل في تخصصات محددة يتم تحديثها بشكل دوري من خلال الابتعاث إلى أفضل 200 جامعة لضمان تزويد سوق العمل بالكفاءات المطلوبة.

أما الرابع فهو ”واعد“، الذي يهدف إلى ابتعاث الطلاب في القطاعات والمجالات الواعدة حسب المتطلبات الوطنية للمشاريع الكبرى والقطاعات الواعدة، من خلال تدريب الطلاب المبتعثين في أفضل البرامج والأكاديميات العالمية لتزويد القطاعات بالقدرات البشرية المؤهلة عالمياً في القطاعات الواعدة، مثل قطاع الصناعة وقطاع السياحة وغيرهما من القطاعات.

ويقول القائمون على الاستراتيجية الجديدة إنها تستكمل جهود المملكة في تنمية القدرات البشرية؛ بهدف تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية واحتياجات سوق العمل المتجددة والمتسارعة، ورفع جاهزية المواطنين للاستعداد للمستقبل وتعزيز منافستهم عالمياً.

وقال وزير الموارد البشرية أحمد سليمان الراجحي، بعد الإعلان عن استراتيجية الابتعاث الجديدة، إنها ستسهم ”في تهيئة الشباب لسوق العمل المستقبلي، ورفع نسب التوطين النوعي في الوظائف عالية المهارات“.

ولم يتضمن الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة للابتعاث أي تغييرات في طريقة التقدم على البرنامج عبر منصة إلكترونية تتبع وزارة التعليم.

ويدرس قرابة مئة ألف طالب وطالبة سعوديين في جامعات أمريكية وغربية وآسيوية مرموقة، بينما تُعدّ الولايات المتحدة من الوجهات الرئيسة المفضلة لهم مقارنة بدول أوروبية وآسيوية أخرى.