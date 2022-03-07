السعودية.. الموافقة على مشروعين لتوطين صناعة أجزاء من منظومة صواريخ "ثاد"

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية، موافقتها على مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض بالإضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محليا.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، يأتي ذلك بالتعاون مع شركة ”لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة، التي تأتي كأحد مشاريع توطين منظومة الدفاع الجوي الصاروخي (ثاد)“.

وقال نائب المحافظ لقطاع الصناعة المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني، إن ”مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض بالإضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محليا، يأتيان ضمن مساعي الهيئة نحو التركيز على تحقيق الأولويات الوطنية في هذا القطاع الواعد من خلال مواصلة مسيرة توطين الصناعات العسكرية والدفاعية المحلية في المملكة بالتعاون مع شركائها الدوليين؛ للإسهام في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية لمنظومة الدفاع الجوي“.

وأضاف الميمني أن ”من شأن المشروعين دعم الاستثمار في بناء القدرات الصناعية المحلية من خلال تمكين الجهات الجديدة والمتنامية في مجال التصنيع، والتكامل مع جهود الشركات الوطنية الكبيرة في تعزيز مكانتها العالمية“.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة ”لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة“ جوزيف رانك، إلى أن ”شركة لوكهيد مارتن تتعاون مع المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 50 عاما، مما يؤكد الرغبة المشتركة والعلاقة الإستراتيجية القائمة على مبدأ التعاون في تحقيق المصالح المشتركة على مستوى توطين الصناعات العسكرية والدفاعية في القطاع“.

وأضاف أنه ”علاوة على منتجاتها الدفاعية المتطورة وحلولها المبتكرة، تعمل لوكهيد مارتن مع شركائها في المملكة ضمن عدة برامج لبناء القدرات، وذلك بهدف أن نكون جزءا ضمن المنظومة التي تقودها الهيئة العامة للصناعات العسكرية على صعيد تحقيق الأهداف التنموية للمملكة في القطاع“.

ووفقا لوكالة ”واس“، فإن ”إعلان الهيئة عن توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض، بالإضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محليا بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة، يتماشى مع إستراتيجية الهيئة العامة للصناعات العسكرية على صعيد تعزيز العمل مع شركائها الدوليين من مختلف دول العالم؛ للإسهام في دعم مسيرة توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030“.

ومنظومة صواريخ ”ثاد“ هي منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض-جو، يمكنها اعتراض الصواريخ البالستية القصيرة والمتوسطة المدى داخل وخارج الغلاف الجوي.

وتتعرض المملكة بين فترة وأخرى لهجمات من قبل ميليشيات الحوثيين، تستهدف منشآت ومناطق مأهولة بالسكان.