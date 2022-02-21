إصابة 16 مدنيا داخل مطار الملك عبدالله في جازان بشظايا مسيرة حوثية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الإثنين، تدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه مطار الملك عبدالله في جازان جنوب المملكة العربية السعودية، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس) عبر ”تويتر“.

وذكر التحالف أن 16 مدنيا أصيبوا بالشظايا إثر إسقاط المسيرة، مشيرا إلى أن الطائرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي.

وفي 10 فبراير/شباط الجاري، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن 12 مدنيا من جنسيات مختلفة أصيبوا بشظايا نجمت عن اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأكد التحالف في بيانين نقلتهما وسائل الإعلام السعودية، أن الإصابات وقعت بين المسافرين والعاملين في المطار من جنسيات مختلفة.

‏ويأتي الاستهداف الحوثي لمطار الملك عبدالله في جازان بعد يوم من إعلان الجيش اليمني، تحرير مواقع ومناطق إستراتيجية جديدة في مديرية الصفراء شمال محافظة صعدة، معقل ميليشيات الحوثيين، وذلك بعد أيام من خطوة مماثلة في الجبهة عينها.

وقال المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة إن ”وحدات من قوات الجيش نفذت، هجومًا مباغتًا على مواقع ومرتفعات إستراتيجية جديدة، كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثيين، وذلك في مديرية الصفراء في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن“.

وأضاف المركز في بيان أن ”هجوم قوات الجيش، أسفر عن تحرير جبهتي (القرن) و(الغادر) الواقعتين في رأس شجع الإستراتيجي في منطقة الرازمات في مديرية الصفراء“.

ونجم عن تلك المواجهات، ”‏مصرع وإصابة العديد من عناصر الميليشيات الحوثية، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد“، وفق المصدر نفسه.

من جهته، أورد الموقع الرسمي للجيش اليمني ”سبتمبر نت“ بأن ”مدفعية الجيش استهدفت، تعزيزات عسكرية كانت في طريقها للحوثيين في المنطقة، وتمكنت من تدميرها، ومقتل كل من كانوا على متنها“.

وعلى جبهة حرض في محافظة حجة شمال غرب اليمن، قالت مصادر ميدانية إن ”وتيرة المعارك القتالية، بين ألوية اليمن السعيد المسنودة بمقاتلات التحالف العربي من جهة، وميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران من جهة أخرى، تصاعدت حدتها بشكل عنيف“.

وأضافت المصادر لـ“إرم نيوز“، أن ”ميليشيات الحوثيين الانقلابية، نفذت هجوما واسعا على مناطق وتمركزات عناصر ألوية اليمن السعيد، في كل من مدينة حرض امتدادا إلى منطقتي (بني أحمد) و(بني حسن) غرب محافظة حجة، وصولا إلى منطقة (مستباء) جنوبا“.