وزير الخارجية السعودي: مستعدون للسلام مع إسرائيل بشرط إيجاد حل للقضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة مستعدة لتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل بشرط إيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وأضاف بن فرحان في مقابلة أجرتها معه صحيفة ”معاريف“ العبرية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أن السعودية ”مستعدة لتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل، بشرط إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وإيجاد طريقة تمكّن الفلسطينيين والإسرائيليين من الجلوس معا من أجل المفاوضات“.

وتابع أن ”اندماج إسرائيل في المنطقة سيكون مفيدًا للغاية ليس لإسرائيل فقط، بل للمنطقة بأسرها“.

وأكد أنه ”ودون معالجة المشاكل الجوهرية للشعب الفلسطيني، ومنح الاحترام والسيادة له، سوف نقوي أكثر الأصوات المتطرفة في المنطقة“.

وأوضح أن ”الأولوية الحالية هي إيجاد تسوية، يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين من خلالها الجلوس معا، لإجراء مفاوضات سلام والبناء عليها“.

واعتبر أن ”مثل هذه الخطوة ستجعل الأمر أسهل بالنسبة لجميع البلدان التي ليس لديها علاقات بعد مع إسرائيل، وبالنسبة للسعودية، هذا الأمر سيحدث عندما يتم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية“.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي للصحيفة ذاتها، إن ”الأردن كدولة اختارت الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، إلا أن أحدًا يجب ألا ينسى أن المشكلة الجوهرية للسلام الإقليمي هي القضية الفلسطينية“.

وأضاف الصفدي ”كلنا يريد السلام والاستقرار، وقد عبّرنا عن ذلك بالفعل في مبادرة السلام العربية في عام 2002، والطريقة لتحقيق ذلك هي حل الدولتين، أما استمرار الاستيطان ومصادرة الأراضي فيقوض هذا الحل“.

وأشار إلى أن ”هنالك محاولات للعمل الجاد مع مصر والدول الأوروبية، وهناك اتصال مباشر مع إسرائيل في محاولة لإيجاد أفق سياسي، لأن السلام الإقليمي هو الحاجة الملحة للجميع“.

واستدرك بالقول ”لكننا بحاجة إلى تقييم واقعي للوضع، يتطلب إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وعندها سنكون جميعا منفتحين على السلام، نحن نتحدث كصانعي سلام ولا نخلق صعوبات“.

يذكر أن دولا عربية عدة أقامت ،خلال الفترة الماضية، علاقات واتفاقيات سلام مع إسرائيل، على رأسها: الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمغرب، والسودان.