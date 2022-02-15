"الوزراء السعودي" يؤكد ضرورة العمل المشترك لمواجهة "الأنشطة الهدامة" لأذرع إيران

أكّد مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل المشترك لمواجهة ”الأنشطة الهدامة“ لأذرع إيران في المنطقة.

جاء ذلك خلال جلسة للمجلس، ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أكد المجلس ”حرص المملكة على نزع أسباب التصعيد في المنطقة، ودعم جهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرعها“.

وأضافت الوكالة أن مجلس الوزراء ”ثمن ما أبداه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية (جو بايدن)، من التزام بلاده بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها، وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها“.

وأعرب عن ”تقديره لما عبرت عنه الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية من تنديد واستنكار للمحاولة التي استهدفت المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي وما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وجريمة حرب، واستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في تجاوزاتها ونهجها العدائي“.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس الماضي، أن 12 مدنيا من جنسيات مختلفة أصيبوا بشظايا نجمت عن اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها.

في الإطار، أكد المجلس ”حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وفقا للمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216“.

وشدد على ضرورة ”السعي لتحقيق الأمن والنماء في هذا البلد الشقيق، والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وإعادة إعمار بلاده“.

يذكر أن الرياض قد دعت الشهر الماضي، إلى ”تكثيف الجهود“ لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، وفي المقابل شددت على أن أيادي الدول العربية ”ممدودة“ في إيران حال تجاوبهم في حل المسائل المتعلقة بأمن المنطقة.

وقال حينها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، في تصريحات صحفية مشتركة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في العاصمة الأردنية عمّان، إنه قد بحث والوزير الأردني ”دور إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم“، وأشار إلى ضرورة ”تكثيف الجهود الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي وخلو الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل“.

لكنه أكد في الوقت ذاته أن ”أيادينا كعرب ممدودة للأخوة في إيران في حال تجاوبهم مع معالجة الهموم العربية في ما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة“.