التحالف يدمر منظومة اتصالات في صنعاء يستخدمها الحوثيون للتحكم بالمسيرات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، صباح اليوم، تدمير منظومة اتصالات تُستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيّرات.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ إن الحوثيين يستخدمون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية، مشيرا إلى أن الهجمات العابرة للحدود تتطلب عمليات استجابة أكثر تأثيراً وفي إطار القانون الدولي الإنساني.

#عاجل

التحالف: دمرنا منظومة اتصالات تُستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيّرات. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) February 13, 2022

وقبل تنفيذ العملية العسكرية طلب التحالف من المدنيين المتواجدين بالمقرات ووزارات الدولة اليمنية في صنعاء إخلاءها فورا.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ إنه استجابة للتهديد سيتم تدمير موقع مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير.

وأكد التحالف أن الحوثيين يستخدمون مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكرياً لإطلاق عمليات عدائية.

#عاجل

التحالف: الحوثيون يستخدمون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) February 13, 2022

وفي وقت لاحق قال التحالف إنه أجرى اتصالاً بإحدى الوزارات عبر الخط الأرضي وطلب إخلاء المدنيين لموقع بصنعاء.

عاجل #التحالف: أجرينا اتصالاً بإحدى الوزارات عبر الخط الأرضي وطلبنا إخلاء المدنيين لموقع بصنعاء.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) February 13, 2022

وأعلن التحالف الخميس الماضي، أن 12 مدنيا من جنسيات مختلفة أصيبوا بشظايا نجمت عن اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وقال التحالف في بيان، إن ”الحركة الجوية في مطار أبها عادت لطبيعتها وبانسيابية، وذلك بعد اتخاذ إجراءات التأمين المعتادة“.

وأكد التحالف في بيانين نقلتهما وسائل الإعلام السعودية، أن الإصابات وقعت بين المسافرين والعاملين في المطار من جنسيات مختلفة.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.

ونقلت قناة ”الإخبارية“ السعودية عن التحالف، قوله، ”إن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أُطلقت باتجاه مطار أبها الدولي“، موضحا أن ”شظايا الطائرة المسيرة سقطت في محيط المطار“.

وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، أكد التحالف على أنه سيتخذ ”إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين“.

يذكر أن التحالف العربي، كان قد أعلن، مساء أمس الأربعاء، عن تنفيذه ”عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة النوعية في صنعاء“، لافتا إلى ”تدمير 22 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي“.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد ”أهداف عسكرية مشروعة“ في العاصمة اليمنية.

كما أوضح أن ”العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية“، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.