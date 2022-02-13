التحالف يطلب من المدنيين إخلاء المقرات ووزارات الدولة اليمنية في صنعاء

طلب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية مساء الأحد، من المدنيين المتواجدين بالمقرات ووزارات الدولة اليمنية في صنعاء إخلاءها فورا.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ إنه استجابة للتهديد سيتم تدمير موقع مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير.

وأكد التحالف أن الحوثيين يستخدمون مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكرياً لإطلاق عمليات عدائية.

وأعلن التحالف الخميس الماضي، أن 12 مدنيا من جنسيات مختلفة أصيبوا بشظايا نجمت عن اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وقال التحالف في بيان، إن ”الحركة الجوية في مطار أبها عادت لطبيعتها وبانسيابية، وذلك بعد اتخاذ إجراءات التأمين المعتادة“.

وأكد التحالف في بيانين نقلتهما وسائل الإعلام السعودية، أن الإصابات وقعت بين المسافرين والعاملين في المطار من جنسيات مختلفة.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.

ونقلت قناة ”الإخبارية“ السعودية عن التحالف، قوله، ”إن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أُطلقت باتجاه مطار أبها الدولي“، موضحا أن ”شظايا الطائرة المسيرة سقطت في محيط المطار“.

وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، أكد التحالف على أنه سيتخذ ”إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين“.

يذكر أن التحالف العربي، كان قد أعلن، مساء أمس الأربعاء، عن تنفيذه ”عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة النوعية في صنعاء“، لافتا إلى ”تدمير 22 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي“.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد ”أهداف عسكرية مشروعة“ في العاصمة اليمنية.

كما أوضح أن ”العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية“، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.