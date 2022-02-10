التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مطار "أبها" الدولي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ”درون“ أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.

ونقلت قناة ”الإخبارية“ السعودية عن التحالف، قوله، ”إن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أُطلقت باتجاه مطار أبها الدولي، وإن تقريرا أوليا أفاد بوقوع أربع إصابات طفيفة بين العاملين والمسافرين في المطار“.

#عاجل #التحالف: تقرير أولي بوجود 4 إصابات طفيفة لمدنيين من العاملين والمسافرين. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) February 10, 2022

وأضافت، أن شظايا الطائرة المسيرة سقطت في محيط المطار.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، أكد التحالف على أنه سيتخذ ”إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين“.

يذكر أن التحالف العربي، كان قد أعلن، مساء أمس الأربعاء، عن تنفيذه ”عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة النوعية بصنعاء“، لافتا إلى ”تدمير 22 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي“.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد ”أهداف عسكرية مشروعة“ في العاصمة اليمنية.

كما أوضح أن ”العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية“، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.