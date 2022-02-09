الملك سلمان يؤكد لبايدن ضرورة مواجهة "الأنشطة الهدامة" لأذرع إيران

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على ضرورة العمل المشترك لمواجهة ”الأنشطة الهدامة“ لأذرع إيران في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد الزعيمان -بحسب الوكالة- على ”العلاقة الإستراتيجية التاريخية“ التي تربط البلدين، وعلى ”أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين بما يخدم مصالحهما، ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم“.

وقالت الوكالة السعودية، إن الملك سلمان أكد أيضًا خلال الاتصال على ”أهمية استمرار وتعزيز التعاون الأمني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله“.

وأضافت: ”ثمَّن الملك سلمان ما أبداه (بايدن) من التزام بلاده بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها، وبموقف الولايات المتحدة الأمريكية بوقوفها إلى جانب المملكة، وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها، وأمن المنطقة واستقرارها“.

وفيما يتعلق بإيران، أكد الملك سلمان على ”دعم المملكة جهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وعلى ضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرع إيران في المنطقة“.

ونوّه في الوقت نفسه إلى ”حرص المملكة على نزع كافة أسباب التصعيد في المنطقة، ومواصلة الحوار“.

وبشأن الأزمة اليمنية، أعرب الملك سلمان عن ”حرص المملكة على الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وسعيها إلى تحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني“.

وأشار إلى ”جهود المملكة المستمرة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، وإعادة إعمار اليمن“.

وفيما يتعلق بالطاقة، وأسواق البترول، أكد العاهل السعودي على ”أهمية الحفاظ على توازن أسواق البترول واستقرارها“، منوهًا إلى ”دور اتفاق أوبك بلس التاريخي في ذلك، وأهمية المحافظة عليه“.