وفاة والدة الأميرة السعودية لولوة بنت عبدالرحمن.. من هي منيرة السديري؟

أعلن الديوان الملكي في السعودية، في ساعة متأخرة من يوم الخميس، وفاة الأميرة منيرة السديري التي ترتبط بصلة قربى وثيقة مع الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال الديوان في بيان له: ”انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود“.

والأميرة الراحلة هي إحدى زوجات الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز، شقيق الملك سلمان، والابن السادس عشر من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز الذكور.

وقد توفي زوجها عام 2017 عن عمر يناهز 86 عاما بعد أن شغل عدة مناصب رسمية رفيعة، وبينها منصب نائب وزير الدفاع والطيران في المملكة.

والدها هو تركي بن أحمد السديري، خال زوجها وخال الملك سلمان وأشقائهم الخمسة الباقين من والدتهم حصة السديري، الملك الراحل فهد، والأمراء الراحلون تركي الثاني ونايف وسلطان، والأمير أحمد.

خلال زواجها من الأمير الراحل عبدالرحمن، أنجبت الأميرة منيرة السديري له ستة بنات فقط، هنَّ الأميرات، لولوة، وجواهر، وعبير، ولطيفة، وسارة، ونوف.

وقد تزوجت ابنتها الكبرى التي تُكنى بها، الأميرة لولوة، من نايف بن فواز بن نواف الشعلان، الذي ينتمي لأسرة الشعلان العريقة في المملكة.

وتوفي غالبية أبناء وبنات الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، الذي بدأ خطوات توحيد المملكة بحدودها الحالية في بدايات القرن الماضي، قبل أن يفارق الحياة عام 1953 ويبدأ أبناءه بتوارث الحكم من بعده.

ويقدر عدد أمراء وأميرات أسرة آل سعود حالياً، بالآلاف، غالبيتهم لا يتقلدون أي مناصب رسمية، ويعيشون بعيداً عن الأضواء.

ووفق بيان الديوان الملكي، من المقرر أن يصلى على جثمان الأميرة الراحلة اليوم الجمعة في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.