السعودية.. شركة خاصة تستبعد وترحل وافدا عربيا أساء للمملكة

استبعدت شركة خاصة تعمل في السعودية، موظفا جديدا من جنسية عربية، كما تم ترحيله إلى خارج المملكة بشكل نهائي؛ بعد أن تم الكشف عن تغريدات قديمة له في موقع تويتر، اعتبرت مسيئة للبلاد.

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية في السعودية سعد بن عبدلله آل حماد، أن ”الوزارة تحققت من مقر الشركة التي كان الوافد يعمل بها للتأكد من مدى التزامهم بتطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بنظام العمل السعودي“.

وأوضح أنهم ”أفادوا باستبعادهم للوافد فور علمهم بتغريداته المسيئة، وقد سافر إلى بلاده بتأشيرة خروج نهائي، علما بأن الوافد في المملكة منذ وقت سابق“، بحسب قناة ”العربية“.

وشدد المسؤول السعودي على أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة المخالفين لأنظمة العمل في المملكة العربية السعودية، سواء على صعيد المنشآت أو الأفراد، ولن تتغاضى عن أي تجاوزات نظامية.

ولم يكشف المتحدث الرسمي عن جنسية الوافد، لكن مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة كانت خلال اليومين الماضيين ساحة للمطالبة بفصل وترحيل مقيم أردني الجنسية.

وتداول مغردون سعوديون كثر في موقع تويتر، صورا لتغريدات قديمة منسوبة لحساب يحمل صاحبه اسم ”قيس حيمور“، وقالوا إنه مقيم أردني في السعودية، وقد حصل على وظيفة جديدة في إحدى الشركات.

وطالب كثير من المغردين بفصل وترحيل ”حيمور“؛ بسبب تغريداته التي اعتبروها تحمل إساءة لبلادهم، فيما قال آخرون إنه بلا خبرة وظيفية بينما يتواجد كثير من الشبان السعوديين المحتاجين لتلك الوظيفة.

وشارك محمد الهدلاء، وهو باحث أمني سعودي في ما يشبه الحملة المناهضة لتعيين حيمور، وقال عبر تويتر: ”للشارع السعودي حق الغضب والاستنكار بعد توظيف مقيم أردني حديث التخرج وبدون خبرة في شركة تعمل بـ #السعودية متجاهلة نظام سعودة الوظائف المعمول به داخل المملكة، يجب معاقبة المسؤولين عن هذا التهاون حيث ثبت أن الموظف الأردني له تجاوزات ضد السعودية وقيادتها #مقيم_اردني_يتهم_السعوديه“.

وانتقدت مغردة تدعى هيفاء ‏الروقي تعيين الموظف الجديد قائلة: ”اللي وظفه ضروري يتحاسب، كيف يوظف أجنبي له إساءات لبلادنا، وله مطالبات بالإفراج عن المحكومين عندنا، غير أنه فاشل في دراسته، عيالنا من أرقى الجامعات يتخرجون وآخرتها يبيعون شاي جمر ويأخذ مكانه أجنبي مسيء لبلدهم ولقيادتهم! هالبلد عياله أحق فيه فعل مو كلام #مقيم_اردني_يتهم_السعوديه“.

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