السعودية.. "الشورى" يوافق على مشروع تعديل نظام العلم والنشيد الوطني

أقر مجلس الشورى السعودي، اليوم الاثنين، تعديلاً على نظام العلم الوطني، بجانب تعديل نظام الشعار (التوحيد والسيف)، والنشيد الوطني أيضاً.

#الشورى يوافق على مشروع تعديل نظام العلم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/ 2/ 1393هـ؛ المقدم من عضو مجلس الشورى أ. سعد العتيبي استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى. pic.twitter.com/pGSBYfWibB — مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) January 31, 2022

وأعلن مجلس الشورى، عبر حسابه في موقع ”تويتر“، عن موافقة أعضائه على مشروع تعديل نظام العلم، دون أن يورد تفاصيل أكثر عن التعديل.

العلم الرسمي للدولتين السعودية الأولى والثانية، والعلم الرسمي للمملكة العربية السعودية بعد توحيدها على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله -.#واس pic.twitter.com/VuSXN6veIM — واس الأخبار الملكية (@spagov) January 30, 2022

وأوردت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة ”الرياض“، تفاصيل عن التشريع الجديد، الذي لا يشمل إجراء تغيير في شكل العلم، وتم إقراره ضمن مراجعة وتطوير العديد من الأنظمة، والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030.

ووفق تلك التفاصيل، فإن تعديل نظام العلم، الذي صدر قبل نصف قرن، يشمل وضع الضوابط لاستخدام شعار الدولة، وتحديد العقوبات للمخالفين، وزيادة حماية العلم من التعدي أو الإهمال، ومعالجة استعمال شعار الدولة لأغراض تجارية أو لأي غرض آخر.

كما نصت مواد النظام على أن ”للملك علما خاصا يطابق علم الدولة في أوصافه ويطرز في الزاوية الدنيا منه المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مذهبة شعار الدولة، وهو السيفان المتقاطعان تعلوهما نخلة، وتحدد اللائحة مقاسات العلم، ومساحة رسم شعار الدولة، والخط المستخدم“.

ويسعى مشروع تعديل النظام إلى ”رفع مستوى الوعي والمعرفة بأهمية علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، وتحقيق المزيد من الحماية لعلم الدولة من التعدي أو الإهمال، وانسجام أحكامه مع النظام الأساسي للحكم ومع مقومات المملكة وسيادتها، ومع الاتفاقيات والأعراف الدولية، والنصوص الأخرى ذات الصلة بموضوعه، بحيث تتوافق أحكام النظام مع الطابع التشريعي العصري“.

ووفق النظام، لا يجوز للقطاع الخاص رفع علم الدولة على مبانيه ومؤسساته إلا بترخيص من وزارة الداخلية، ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة، أما عند رفع علم الدولة في المملكة مع علم أو أعلام أجنبية أو رايات أخرى فيكون لعلم الدولة مكان الصدارة.

ووفقاً للنظام، يجوز للمواطنين والمقيمين رفع علم الدولة وحمله في الاحتفال بالمناسبات الوطنية والمناسبات الخاصة شريطة عدم تنكيسه، وأن يتم رفعه بما يليق بمكانته الوطنية، وفق ضوابط تحددها اللائحة.

وأجاز نظام علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني رفع العلم في المؤتمرات أو الاحتفالات وفق ضوابط تحددها اللائحة، وحذر من تنكيس علم الدولة أو العلم الخاص بالملك، كما لا يجوز أن يلمس علم الدولة أو العلم الخاص بالملك سطحي الأرض أو الماء.

وقدم مغردون سعوديون توقعات عديدة حول كون التشريع الجديد يمثل تعديلاً في شكل العلم، سواء بحذف السيف منه، أو شعار التوحيد، أو كليهما، بينما انتقد آخرون إجراء أي تغيير على شكل العلم.

النشيد الوطني السعودي

ونصت مواد النظام فيما يخص النشيد الوطني، على تأديته وفقا للكلمات والصيغة والطبقات الموسيقية التي تحددها اللائحة، كما يؤدى عند وصول ومغادرة الملك المناسبات الرسمية، ولدى مغادرته أو وصوله في الزيارات الرسمية، وعند وصول ومغادرة رؤساء الدول أو من يمثلهم، وأيضاً في المناسبات العسكرية والثقافية والاجتماعية.

كما نص النظام على أنه ”مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام بغرامة لا تقـل عـن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على (50) ألف ريال، أو بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، وتضاعف العقوبة المقررة لارتكاب أي مخالفة أو جريمة منصوص عليها في النظام إذا عاد الفاعل إلى ارتكابها بعد الحكم عليه نهائيا لارتكابه إحداها، أو إذا وقع الفعل من شخص مكلف به“.