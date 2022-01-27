التحالف ينفذ 31 استهدافا ضد مليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء وتعز

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الخميس، أنه نفذ 31 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مأرب والبيضاء وتعز، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وأوضح تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، أن تنفيذ تلك العمليات جاء على مدار 24 ساعة وأسفر عن مقتل أكثر من 160 عنصراً حوثياً.

وأشار التحالف في بيانه، الذي نشر عبر ”تويتر“ الوكالة السعودية، إلى أن ”الاستهدافات دمرت 22 آلية عسكرية، وأوقعت خسائر بشرية تجاوزت 160 عنصراً إرهابياً“.

#عاجل #التحالف: نفذنا (31) عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب والبيضاء وتعز خلال الساعات الـ 24 الماضية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) January 26, 2022

ويكثف التحالف العربي عملياته العسكرية ضد مواقع الميليشيات الحوثية في الأيام الأخيرة ”استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية“، بحسب بيان له.

في ذات الإطار، نقل موقع الجيش اليمني ”سبتمبر نت“ عن العميد الركن ذياب القبلي نمران قائد جبهة الجوبة قائد اللواء 143 مشاة، قوله إن قوات الجيش الحكومية وألوية العمالقة ”ما يزالون يحققون انتصارات متسارعة، بعد تحرير واستعادة مديرية حريب جنوبي المحافظة“.

وذكر أن ”طلائع الجيش وألوية العمالقة على تخوم معسكر أم ريش التدريبي الذي أصبح تحت خط النار“، مشيراً إلى أن ”مسألة تحريره ستتم خلال الساعات القادمة“.

وأكد أن ”مليشيا الحوثي الإيرانية تلقت هزيمة كبيرة في عدتها وعتادها العسكري في معركة تحرير حريب والجبال المحيطة بها“، مشيداً بالدور الكبير لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، ”لإسنادها الكبير للعمليات العسكرية على الأرض“.

وشدد على أن ”أبطال الجيش وألوية العمالقة ورجال المقاومة الشعبية سيواصلون الزحف نحو محافظة البيضاء، وكل المحافظات لتحريرها من إجرام ودنس تلك المليشيا الإرهابية“.

بالتزامن مع ذلك، قالت وكالة الأنباء اليمنية في نسختها التابعة للحكومة الشرعية إن ”وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، تفقد اليوم سير العمليات القتالية في الجبهات الجنوبية بمحافظة مأرب“.

وأشارت إلى أنه ”قام بزيارة للخطوط الأمامية والمواقع التي تم تحريرها مؤخرا من مليشيا الحوثي الانقلابية، وترأس اجتماعا لقادة المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة وقادة المحاور والقطاعات القتالية“.

ونقلت الوكالة اليمنية عن المقدشي قوله إن ”قوات الجيش والمقاومة سوف تلتحم قريبا بزملائهم من قوات العمالقة لاستكمال تحرير ما تبقى من مأرب والانتقال للمحافظات المجاورة“.