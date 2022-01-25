التحالف يعلن بدء عملية لاستهداف معسكرات الحوثي في بضع محافظات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية مساء الثلاثاء، بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة لميليشيات الحوثي بصنعاء وعدد من المحافظات في اليمن.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ على صفحتها في تويتر إن ”العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية“.

وتأتي العملية في ظل تصعيد ميليشيا الحوثي لهجماتها التي تستهدف الأعيان المدنية في كل من السعودية والإمارات.

والأحد، قال التحالف إن صاروخا بالستيا سقط في المنطقة الصناعية بأحد المسارحة في جازان، وفق ما أورده الحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية (واس) على ”تويتر“.

وأضاف التحالف أن ”الاعتداء أسفر عن إصابة مقيمين اثنين من الجنسيتين السودانية والبنغالية بإصابة طفيفة وفق تقرير أولي“.

وقال التحالف إن الصاروخ تسبب بأضرار مادية لعدد من الورش والمركبات المدنية بالمنطقة الصناعية بأحد المسارحة.

وبعد ذلك بساعات، دمرت الدفاعات السعودية صاروخا بالستيا أطلق باتجاه ظهران الجنوب.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ على تويتر، إن عملية تدمير الصاروخ أسفرت عن سقوط شظايا الاعتراض على المنطقة الصناعية بظهران الجنوب.

ولفت التحالف في بيانه إلى أن التقارير الأولية أفادت بوقوع خسائر مادية لبعض الورش والمركبات المدنية.

وأعلن التحالف تدمير منصة إطلاق للصواريخ البالستية بمحافظة الجوف اليمنية، مؤكدا أن منصة الإطلاق استخدمتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران فجر اليوم بعملية إطلاق لصواريخ بالستية.

ونشر التحالف صورا لآثار سقوط شظايا اعتراض الصاروخ البالستي بالمنطقة الصناعية، الذي أطلق من قبل الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة ظهران الجنوب.

وكانت الإمارات أعلنت فجر الاثنين تدمير صاروخين بالستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن عملية اعتراض وتدمير الصاروخين لم تتسبب بأي أضرار.

ووسط تنديد عربي ودولي بالاعتداءات الحوثية على الأعيان المدنية في السعودية والإمارات، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أن هجمات المتمردين الحوثيين على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تصعيد خطير، مشيرة إلى أنها لا تزال تبحث إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، عن إدانة الولايات المتحدة الاعتداء الحوثي على المملكة والإمارات، مؤكدا التزامها بالدفاع عن أمن شركائها.

وأشار برايس إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع المملكة والإمارات لتزويدهما بما يحتاجان للدفاع عن أنفسهما.