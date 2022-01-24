التحالف يشن عملية جديدة لضرب أهداف عسكرية في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية بوقت متاخر من مساء الإثنين، بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ على صفحتها في تويتر، إن العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

والأحد، قال التحالف إن صاروخًا باليستيًا سقط في المنطقة الصناعية بأحد المسارحة في جازان، وفق ما أورده الحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية (واس) على ”تويتر“.

وأضاف التحالف أن ”الاعتداء أسفر عن إصابة مقيمين اثنين من الجنسيتين السودانية والبنغالية بإصابة طفيفة وفق تقرير أولي“.

وقال التحالف إن الصاروخ تسبب بأضرار مادية لعدد من الورش والمركبات المدنية بالمنطقة الصناعية بأحد المسارحة.

وبعد ذلك بساعات، دمرت الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه ظهران الجنوب.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ على تويتر، أن عملية تدمير الصاروخ أسفرت عن سقوط شظايا الاعتراض على المنطقة الصناعية بظهران الجنوب.

ولفت التحالف في بيانه، إلى أن التقارير الأولية أفادت بوقوع خسائر مادية لبعض الورش والمركبات المدنية.

وأعلن التحالف تدمير منصة إطلاق للصواريخ الباليستية بمحافظة الجوف اليمنية، مؤكدا أن منصة الإطلاق استخدمتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران فجر اليوم بعملية إطلاق لصواريخ باليستية.

ونشر التحالف صورا لآثار سقوط شظايا اعتراض الصاروخ الباليستي بالمنطقة الصناعية، الذي أطلق من قبل الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة ظهران الجنوب.

صور لآثار سقوط شظايا اعتراض الصاروخ الباليستي بالمنطقة الصناعية، والذي أطلق من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة ظهران الجنوب.#واس_عام pic.twitter.com/2EMIu9u4U0 — واس العام (@SPAregions) January 24, 2022

وكانت الإمارات قد اعلنت فجر الاثنين تدمير صاروخين باليستيين اطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن عملية اعتراض وتدمير الصاروخين لم تتسبب بأية أضرار.

ووسط تنديد عربي ودولي بالاعتداءات الحوثية على الأعيان المدنية في السعودية والإمارات، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أن هجمات المتمردين الحوثيين على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تصعيد خطير، مشيرة إلى أنها لا تزال تبحث إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، عن إدانة الولايات المتحدة الاعتداء الحوثي على المملكة والإمارات، مؤكداً التزامها بالدفاع عن أمن شركائها.

وأشار برايس إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع المملكة والإمارات لتزويدهم بما يحتاجون للدفاع عن أنفسهم.