التحالف يدمر صاروخًا باليستيًا أطلق باتجاه ظهران الجنوب (صور)

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية فجر اليوم، إن الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه ظهران الجنوب.

وأضاف التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ على تويتر، إن عملية تدمير الصاروخ أسفرت عن سقوط شظايا الاعتراض على المنطقة الصناعية بظهران الجنوب.

ولفت التحالف في بيانه، إلى أن التقارير الأولية أفادت بوقوع خسائر مادية لبعض الورش والمركبات المدنية.

وأعلن التحالف تدمير منصة إطلاق للصواريخ الباليستية بمحافظة الجوف اليمنية، مؤكدا أن منصة الإطلاق استخدمتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران فجر اليوم بعملية إطلاق لصواريخ باليستية.

ونشر التحالف صورا لآثار سقوط شظايا اعتراض الصاروخ الباليستي بالمنطقة الصناعية، والذي أطلق من قبل الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة ظهران الجنوب.

صور لآثار سقوط شظايا اعتراض الصاروخ الباليستي بالمنطقة الصناعية، والذي أطلق من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة ظهران الجنوب.#واس_عام pic.twitter.com/2EMIu9u4U0 — واس العام (@SPAregions) January 24, 2022

ويأتي الهجوم الحوثي بعد ساعات من سقوط صاروخ في المنطقة الصناعية بأحد المسارحة في جازان، وفق ما أورده الحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية (واس) على ”تويتر“.

وقال التحالف إن ”الاعتداء أسفر عن إصابة مقيمين اثنين من الجنسيتين السودانية والبنغالية بإصابة طفيفة وفق تقرير أولي“.

وأضاف التحالف إن الصاروخ تسبب بأضرار مادية لعدد من الورش والمركبات المدنية بالمنطقة الصناعية بأحد المسارحة.

ولفت إلى أن ”هذه هي المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية“، مؤكدًا أن ”الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم لهذا الاعتداء الآثم والوحشي“.

ونشر التحالف مقاطع فيديو وصوراً للاعتداء الحوثي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة.

وأعن التحالف في وقت لاحق من مساء الأحد اعتراض طائرتين مسيرتين أطلقتا من محافظة الجوف اليمنية، مشيرا إى أنه يتابع عددا من الطائرات المسيرة التي أطلقتها الميليشيات الحوثية من المنطقة ذاتها.

ووصف التحالف الاعتداءات الأخيرة، بانها ”تصعيد حوثي باستخدام الصواريخ الباليستية والمسيرات لاستهداف المدنيين“.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أعلن، يوم السبت، مقتل 40 حوثيًا في محافظة مأرب، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكر التحالف أنه نفذ “ 8 عمليات استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال 24 ساعة“.

وأشار إلى أن ”الاستهدافات دمرت 5 آليات عسكرية، وقضت على أكثر من 40 عنصرًا إرهابيًا“.