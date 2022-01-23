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التحالف ينشر صورا ومقاطع فيديو للاعتداء الحوثي على أحد المسارحة في جازان
تاريخ النشر: 23 يناير 2022 21:26 GMT
تاريخ التحديث: 23 يناير 2022 21:50 GMT

التحالف ينشر صورا ومقاطع فيديو للاعتداء الحوثي على أحد المسارحة في جازان

نشر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، مساء الأحد، مقاطع فيديو وصورًا للاعتداء الحوثي بصاروخ باليستي سقط في المنطقة الصناعية في أحد المسارحة

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المصدر: فريق التحرير

نشر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، مساء الأحد، مقاطع فيديو وصورًا للاعتداء الحوثي بصاروخ باليستي سقط في المنطقة الصناعية في أحد المسارحة بمحافظة جازان جنوب المملكة.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ عبر صفحتها على تويتر، إن ”الاعتداء الحوثي أسفر عن إصابتين طفيفتين لمقيميْن من الجنسية البنغلاديشية والجنسية السودانية، كما تسبب بأضرار مادية لعدد من الورش والمركبات المدنية في المنطقة الصناعية“.

وأكد التحالف أن ”الاستهداف الحوثي متعمد وممنهج لتهديد حياة المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة“.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أعلن، يوم السبت، مقتل 40 حوثيًا في محافظة مأرب، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكر التحالف أنه نفذ “ 8 عمليات استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال 24 ساعة“.

وأشار إلى أن ”الاستهدافات دمرت 5 آليات عسكرية، وقضت على أكثر من 40 عنصرًا إرهابيًا“.

ونفى التحالف العربي في وقت سابق، يوم السبت، تقارير زعمت استهداف التحالف لمركز احتجاز في محافظة صعدة شمال اليمن، وادعاء وقوع ضحايا مدنيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ”تابعت ما تناقله بعض الوكالات الإعلامية بعد إعلان الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهداف التحالف لمركز احتجاز في محافظة صعدة، فجر يوم الجمعة، وادعاء وقوع ضحايا من المحتجزين داخله، وإن هذه الادعاءات التي تبنتها الميليشيات الحوثية غير صحيحة“.

وأضاف العميد المالكي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ”تأخذ مثل هذه التقارير على محمل الجد، وقد تم إجراء مراجعة شاملة لإجراءات ما بعد العمل (AAR) بحسب الآلية الداخلية لقيادة القوات المشتركة للتحالف، وتبين عدم صحة هذه الادعاءات“ .

وبيّن العميد المالكي ”أن ما سوقت له الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران يعبر عن نهجها التضليلي المعتاد، وأن الهدف محل الادعاء لم يتم إدراجه على قوائم عدم الاستهداف (NSL) بحسب الآلية المعتمدة مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (OCHA)، ولم يتم الإبلاغ عنه من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، ولا تنطبق عليه المعايير الواردة في أحكام القانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية المتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة في المادة (23) من اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب، وما نصت عليه من إجراءات وقائية، وعلامات تمييز“.

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