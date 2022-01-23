السعودية.. إصابة مقيمين اثنين بهجوم صاروخي حوثي على جازان (فيديو)

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، يوم الأحد، إن صاروخًا باليستيًا سقط في المنطقة الصناعية بأحد المسارحة في جازان، وفق ما أورده الحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية (واس) على ”تويتر“.

وأضاف التحالف أن ”الاعتداء أسفر عن إصابة مقيمين اثنين من الجنسيتين السودانية والبنغالية بإصابة طفيفة وفق تقرير أولي“.

وقال التحالف إن الصاروخ تسبب بأضرار مادية لعدد من الورش والمركبات المدنية بالمنطقة الصناعية بأحد المسارحة.

ولفت إلى أن ”هذه هي المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية“، مؤكدًا أن ”الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم لهذا الاعتداء الآثم والوحشي“.

ونشر التحالف مقاطع فيديو وصوراً للاعتداء الحوثي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة.

#فيديو | التحالف ينشر مقاطع فيديو وصوراً للاعتداء الحوثي الوحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة.#واس_عام pic.twitter.com/OsqBaJ4lF6 — واس العام (@SPAregions) January 23, 2022

وأعن التحالف في وقت لاحق من مساء الأحد اعتراض طائرتين مسيرتين أطلقتا من محافظة الجوف اليمنية، مشيرا إى أنه يتابع عددا من الطائرات المسيرة التي أطلقتها الميليشيات الحوثية من المنطقة ذاتها.

ووصف التحالف الاعتداءات الأخيرة، بانها ”تصعيد حوثي باستخدام الصواريخ الباليستية والمسيرات لاستهداف المدنيين“.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أعلن، يوم السبت، مقتل 40 حوثيًا في محافظة مأرب، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكر التحالف أنه نفذ “ 8 عمليات استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال 24 ساعة“.

وأشار إلى أن ”الاستهدافات دمرت 5 آليات عسكرية، وقضت على أكثر من 40 عنصرًا إرهابيًا“.

ونفى التحالف العربي في وقت سابق، يوم السبت، تقارير زعمت استهداف التحالف لمركز احتجاز في محافظة صعدة شمال اليمن، وادعاء وقوع ضحايا مدنيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ”تابعت ما تناقله بعض الوكالات الإعلامية بعد إعلان الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهداف التحالف لمركز احتجاز في محافظة صعدة، فجر يوم الجمعة، وادعاء وقوع ضحايا من المحتجزين داخله، وإن هذه الادعاءات التي تبنتها الميليشيات الحوثية غير صحيحة“.

وأضاف العميد المالكي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ”تأخذ مثل هذه التقارير على محمل الجد، وقد تم إجراء مراجعة شاملة لإجراءات ما بعد العمل (AAR) بحسب الآلية الداخلية لقيادة القوات المشتركة للتحالف، وتبين عدم صحة هذه الادعاءات“ .

وبيّن العميد المالكي ”أن ما سوقت له الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران يعبر عن نهجها التضليلي المعتاد، وأن الهدف محل الادعاء لم يتم إدراجه على قوائم عدم الاستهداف (NSL) بحسب الآلية المعتمدة مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (OCHA)، ولم يتم الإبلاغ عنه من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، ولا تنطبق عليه المعايير الواردة في أحكام القانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية المتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة في المادة (23) من اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب، وما نصت عليه من إجراءات وقائية، وعلامات تمييز“.