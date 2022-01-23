بعد انقطاع للعلاقات دام 30 عاما.. رئيس وزراء تايلاند يزور السعودية

يصل رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا إلى السعودية، الثلاثاء المقبل، في زيارة رسمية تستمر يومين، تلبية لدعوة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وبحسب الوكالة، تأتي الزيارة في سياق حرص السعودية على تعزيز العلاقات ومد جسور التواصل مع جميع الدول حول العالم، وبعد مشاورات نتج عنها تقريب وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصا على استمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر حيال تلك القضايا.

وتم قطع العلاقات بين البلدين في 1989، بسبب سرقة عامل تايلاندي في صيف العام نفسه جواهر تزن 90 كيلوجراما قيمتها 20 مليون دولار من قصر الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز في الرياض، وتهريبها إلى تايلاند.

وتأتي الزيارة بعد مشاورات نتج عنها تقريب وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصاً على استمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر حيال تلك القضايا.https://t.co/LpCKxKF1pL#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) January 23, 2022

وتسببت القضية بقتل 18 شخصا في بانكوك، بينهم 4 دبلوماسيين سعوديين، ولم تتم بعد استعادة عدد من الأحجار الكريمة، منها ألماسة زرقاء نادرة، إلا أن العلاقات استؤنفت في 10 أكتوبر 2016 على مستوى القائم بالأعمال، نتيجة وساطة قام بها رئيس وزراء البحرين الراحل الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.

وبحسب مصدر دبلوماسي في الرياض، لوكالة الأنباء الألمانية، فإن ”زيارة رئيس الوزراء التايلاندي للرياض ولقائه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ستشكل مرحلة جديدة في علاقات البلدين التي تأسست 1957، على أن تكون أولى الخطوات تعيين سفيرين في كلا البلدين“.

وتوقع المصدر، أن يعرض رئيس وزراء تايلاند خلال الزيارة ”استعداد بلاده لتقديم تعويضات مالية مجزية للضحايا الدبلوماسيين، وإعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول، إلى جانب تسهيلات كبيرة للاستثمار في مجالات النفط وتكريره والتعدين والاستزراع السمكي في تايلاند“.

يشار إلى أن عدد العمال التايلانديين في السعودية بلغ أكثر من 200 ألف قبل قطع العلاقات، وفي الوقت الحاضر، ووفقا لإحصاء وزارة الخارجية السعودية، لا يزال هناك 10 آلاف تايلاندي في المملكة.