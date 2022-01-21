الدفاعات السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الجمعة، تدمير الدفاعات الجوية السعودية صاروخا باليستيا، أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط، جنوب المملكة.

وقال التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية على حسابها في تويتر، إن ”الصاروخ الباليستي أطلق من مطار صعدة باستخدام عين مدني“.

وأضاف أن ”عملية الاستجابة للتهديد الباليستي والمسيرات تتطلب استمرارها“.

وكان التحالف العربي أعلن، فجر الخميس، أنه ينفذ عملية عسكرية واسعة لـ“شل“ قدرات الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية.

وقال التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس): ”نتتبع القيادات الإرهابية المسؤولة عن استهداف المدنيين وليسوا بمنأى عن التعامل“.

وأضاف أن هذه العملية تأتي ”استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات“.

وجاء الإعلان عن بدء تنفيذ العملية العسكرية، عقب وقت وجيز من استهداف التحالف مخازن أسلحة في معسكر القوات البحرية في الحديدة.

وقال التحالف إن الأسلحة تم نقلها من ميناء الحديدة تحت غطاء تجاري، محذرا من أن ميناء الحديدة ”ثكنة عسكرية تهدد الأمن الإقليمي والدولي“.

وكثفت ميليشيات الحوثيين هجماتها على الأهداف المدنية في السعودية، ما دعا التحالف إلى بدء عمليات عسكرية مكثفة لضرب أهداف عسكرية حوثية.

وأعلن التحالف، فجر الأربعاء، شن ضربات جوية على معاقل ومعسكرات الميليشيا الحوثية في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية على صفحتها على تويتر، إن عملية الاستجابة للتهديد مستمرة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.