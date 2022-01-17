السعودية: استهداف مطار أبوظبي هجوم إرهابي جبان

أدانت وزارة الخارجية السعودية بـ“أشد وأقسى العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي باستهداف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات“.

‌‎وأكدت المملكة على وقوفها التام مع دولة الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

واعتبرت الرياض، أن ”هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ميليشيات الحوثي الإرهابية يعيد التأكيد على خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة والعالم“.

‌‎وشددت المملكة على أنها مستمرة بالتصدي لكافة المحاولات والممارسات الإرهابية للميليشيات الحوثية من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن.

وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية اليمنية، بـ“أقسى وأشد العبارات قيام ميليشيات الحوثي بإطلاق طائرات مسيرة مفخخة تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ما أدى إلى وقوع انفجارات واندلاع حرائق ووفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين“، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

كما أدانت الخارجية اليمنية، ”إطلاق الميليشيات 3 طائرات مسيرة استهدفت المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة ما يعد ذلك تصعيدا غير مسبوق واعتداءات إرهابية ممنهجة ومتعمدة للأعيان المدنية والمدنيين تعكس مدى استخفاف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بقواعد القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية“.

وجددت وزارة الخارجية ”موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الدنيئة والحفاظ على سلامة مواطنيهم والمقيمين على أراضيهم وحماية منشآتهم الحيوية“.

وأعلنت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، السيطرة على حريق أدى في وقت سابق لانفجار 3 صهاريج نقل محروقات في منطقة مصفح الصناعية بالعاصمة أبو ظبي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات ”وام“ عن شرطة أبو ظبي إعلانها ”السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم، في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية“.

وأوضحت أن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية، وإصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة.

وكانت شرطة أبوظبي كشفت في وقت سابق عن ”اندلاع حريق صباح اليوم، ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك“.

وأشارت في بيان: ”كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي“.

وبحسب وام، أشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات دون طيار ”درون“ وقعت في المنطقتين قد تكون تسببت في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجار التعامل مع الحريق.

وقد باشرت السلطات المختصة تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به.