أوامر ملكية.. السعودية تجري تعيينات جديدة في المناصب تشمل رئاسة أمن الدولة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، أوامر ملكية قضت بإجراء تعيينات جديدة في المناصب الوزارية، شملت رئاسة أمن الدولة.

وكان التعيين الأبرز ضمن الأوامر الملكية الذي نص على تعيين عبدالله بن فهد بن صالح العويس نائباً لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير.

ونصت الأوامر الملكية على تعيين محمد بن فيصل بن جابر أبوساق مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وتم تعيين أحمد بن عبدالعزيز قطان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ونصت الأوامر الملكية كذلك على تعيين صالح بن علي القحطاني رئيس مجلس إدارة العيادات الملكية بمرتبة وزير أيضاً.

وتم تعيين منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي رئيساً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمرتبة وزير.

وشملت التعيينات الأخرى عمار بن محمد بن حامد نقادي نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة، وسليمان بن عبدالعزيز بن سليمان العبيد مساعداً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.

وبموجب القرارات الجديدة، أعفي محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه.