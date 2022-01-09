الأميرة بسمة بنت سعود توجه الشكر للملك سلمان وولي العهد

وجهت الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز، الشكر لعمها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد، وذلك في أول تغريدة لها بعد أكثر من عامين انقطعت فيهما عن التواصل بسبب توقيفها، قبل أن يتم الإفراج عنها قبل أيام قليلة.

وكتبت الأميرة بسمة، عبر حسابها الرسمي في موقع ”تويتر“: ”بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين، كل امتناني وشكري لوالدي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورعاهم، كل شكري وتقديري“.

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين كل امتناني وشكري لوالدي الملك سلمان بن عبد العزيز و ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورعاهم. كل شكري وتقديري. — الأميرة بسمة (@PrincessBasmah) January 9, 2022

وسرت في اليومين الماضيين، أنباء الإفراج عن الأميرة بسمة وابنتها الموقوفة معها، سهود الشريف.

ونقلت قناة ”سي إن إن“ الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، عن مستشار الأميرة القانوني هنري إسترامانت، تأكيده خبر الإفراج عن السيدتين.

وأضاف إسترامانت أن الأميرة السعودية وابنتها ”وصلتا إلى منزلهما في مدينة جدة يوم الخميس 6 كانون الثاني/يناير 2022“.

وأوضح أن الأميرة بسمة ”حرة في التنقل داخل المملكة، ولكن في الوقت الحالي يبدو أنها لن تتمكن من طلب علاجها الطبي في الخارج“.

ولم تعلق الحكومة السعودية على توقيف الأميرة بسمة أو الإفراج عنها.

وتقول تقارير إعلامية غربية إن الأميرة بسمة وابنتها سهود بنت شجاع الشريف، جرى توقيفهما منتصف العام 2019.

يذكر أن الأميرة بسمة هي أصغر بنات الملك الراحل سعود بن عبد العزيز، الذي حكم السعودية بين عامي 1953 و1964.

وقد تزوجت من خارج العائلة المالكة من المدينة المنورة في العام 1988 من شجاع بن نامي بن شاهين الشريف، قبل أن تتطلق منه في العام 2007، بعد أن أنجبت 5 أولاد.