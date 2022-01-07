ردا على مزاعم فرنسية.. السعودية تنفي وجود شبهة جنائية بحادث رالي داكار

نفت السعودية، وجود شبهة جنائية في حادث وقع بمدينة جدة، تعرضت له سيارة مشاركة في رالي داكار، وأدى لإصابة شخص يحمل الجنسية الفرنسية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، مساء الجمعة، في بيان، إن ”نتائج التحقيقات الأولية لم يتبين منها ما يشير إلى وجود شبهة جنائية، بشأن الحادث الذي تعرضت له سيارة فريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022، وإصابة أحد الركاب من الجنسية الفرنسية“.

وكان الحادث وقع، في 30 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ولفتت الخارجية السعودية إلى أن ”الجهة المختصة في المملكة تعمل على التنسيق واطلاع المختصين من الجانب الفرنسي على نتائج التحقيق، والصور، والمعلومات، والأدلة المتوافرة لدى الجهات المختصة في المملكة عن الحادث“.

وأوضحت أن ”الجهات المعنية، وبالتعاون مع المنظمين، حريصة كل الحرص على تطبيق جميع معايير الأمن والسلامة المعتمدة دوليًا من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المشاركين في رالي داكار، كما أنها تتمنى للمصاب الشفاء العاجل“.

#وزارة_الخارجية: الجهة المختصة في المملكة تعمل على التنسيق واطلاع المختصين من الجانب الفرنسي بشأن الحادث الذي تعرضت له سيارة فريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في رالي #داكار2022 م.https://t.co/cxoSJsiLjU#واس_عام pic.twitter.com/8QPVFEPWls — واس العام (@SPAregions) January 7, 2022

ووفقا لروايات فريق سباق السيارات الفرنسي، سوديكارز، ومنظمي السباق، فقد وقع انفجار في سيارة دعم تتبع الفريق بعد فترة قليلة من مغادرته الفندق في مدينة جدة للتوجه إلى موقع بداية السباق.

وكان خمسة من أفراد الفريق في السيارة في ذلك الوقت، وأصيب أحدهم، وهو السائق فيليب بوترون، بجروح في الساق.

ونقلت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية عن أحد أعضاء الفريق قوله ”إن انفجارا دمر أرضية السيارة، التي اشتعلت فيها النيران بعد ذلك“ على حد قول العضو في الفريق الفرنسي الذي تعرض للحادث.

ويدحض بيان الخارجية السعودية، شكوكا فرنسية بأن تكون الحادثة متعمدة.

و قال المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة إن الجهات الأمنية ”باشرت منذ الخميس التحقيق بحادث عرضي وقع بمحافظة جدة لمركبة خاصة بفريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي دكار 2022″، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتستضيف السعودية هذا الحدث العالمي للمرة الثالثة على التوالي خلال الفترة ما بين 1 إلى 14 يناير الحالي.

وتعد فرنسا أكبر الدول من ناحية عدد المشاركين في هذا السباق الذي كان يعرف في السابق برالي باريس دكار الدولي.

وشهد رالي دكار وفاة 5 متسابقين منذ 2009 بسبب حوادث متعددة أثناء السباق.

وبدأ الرالي كسباق قاس وفي بعض الأحيان خطير من باريس عبر الصحراء الى العاصمة السنغالية دكار.