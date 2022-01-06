سفير السعودية في لبنان: أنشطة حزب الله العسكرية تهدد الأمن القومي العربي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قال السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، إن تنظيم حزب الله، ينتهج ”سلوكا عسكريا إقليميا يهدد الأمن القومي العربي“.

وأضاف بخاري في تصريحات لوكالة ”فرانس برس“: ”نأمل أن لا يتحول لبنان إلى ساحة لمهاجمة الدول العربية ومصالحها وتنفيذ أجندات الدول والتنظيمات والجماعات الإرهابية المناوئة لها“.

ودعا بخاري الحكومة اللبنانية إلى ”وقف الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة المملكة ودول الخليج وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان“.

وكرر مطالبات الرياض بـ“إيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة، وإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة“.

وأشار السفير السعودي إلى أن ”من يستهدف المملكة العربية السعودية بالمخدرات حاليا، شريك رئيسي في مؤامرة استهداف السعودية بالأعمال الإرهابية“.

وخلال الأسابيع والأشهر الماضية، أعلنت السعودية وعدد من دول الخليج عن عدة عمليات ضد مهربي المخدرات تمكنت خلالها من مصادرة آلاف من حبوب الكبتاغون المخبئة داخل فواكه مستوردة من لبنان.

وجاءت تصريحات بخاري، عقب خطاب للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، تضمن مزاعم ضد السعودية.

يذكر أنه في 26 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، تورط حزب الله اللبناني، في الهجمات التي تستهدف المدنيين في السعودية واليمن.

وخلال مؤتمر صحفي، عرض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أدلة على تورط حزب الله في اليمن، محملا إياه المسؤولية عن الوفيات جراء استهداف المدنيين في السعودية واليمن.

وعرض المالكي في سياق تلك الأدلة، مقطع فيديو قال إنه يظهر ”أحد خبراء حزب الله وهو يعطي توجيهاته للإرهابي أبو علي الحاكم“، منوها إلى أن هذا يؤكد ”تبعية الميليشيا لخبراء الحرس الثوري وحزب الله“.

كما أظهر الفيديو -حسب المالكي- الخبير التابع لحزب الله وهو يقوم بتفخيخ إحدى الطائرات المسيرة.

وأظهر مقطع آخر، معدات وأسلحة تابعة للحوثيين، بينما يظهر شعار حزب الله على إحداها بشكل واضح.

وقال المالكي إن الحوثي ”ليس له أي هدف سوى تنفيذ الإملاءات المؤكدة من الحرس الثوري الإيراني، وخبراء حزب الله اللبناني الإرهابي“.

وحذر المتحدث باسم التحالف، من أن ”نشاط ميليشيا حزب الله الإرهابي، امتد إلى خارج لبنان في المنطقة، وإلى أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية“، مؤكدا على أنه ”أصبح لزاما أن يكون للمجتمع الدولي رد حاسم على ميليشياته“