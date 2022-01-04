التحالف يدمر مخزنين للطائرات المسيرة في معسكر ضبوه

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية فجر اليوم الأربعاء، تدمير مخزنين لتخزين الطائرات المسيرة في معسكر ضبوه بالعاصمة المينية صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، إنه بدأ تنفيذ ضربات جوية بصنعاء استجابة لتهديد إطلاق الطائرات المسيّرة.، مشيرا إلى أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، طالبا من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وأكد التحالف أنه نفذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة استجابة لتهديد المسيّرات من صنعاء، مبينا أنه اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، الإثنين، عن اعتراض وتدمير ”هدف جوي معاد“ أطلق نحو مدينة الطائف غربي المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوزارة، إن ”التهديد الجوي أطلقته ميليشيات الحوثي من الداخل اليمني“.

كما نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، في بيان نشرته ”واس“، اليوم الإثنين، لقطات فيديو لاعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون من إيران تجاه المنطقة الجنوبية، مساء أمس الأحد.

وأكدت قيادة القوات المشتركة اتخاذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية أمن المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، لتحييد وتدمير هذه الهجمات العدائية العابره للحدود، والضرب بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، منتصف ليلة الأحد الإثنين، بدء ضربات جوية لمعسكر السوادية في محافظة البيضاء اليمنية، والذي تستولي عليه ميليشيات الحوثيين؛ استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية.

وقال التحالف، إن المعسكر المستهدف يتم استخدامه للتخزين، والإمداد، وإطلاق الأسلحة النوعية.

وأكد التحالف أنه اتخذ كل الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع القانون الدولي الإنساني بالعملية.

وتداول نشطاء مقاطع فيديو على تويتر، لم يتسن لـ“إرم نيوز“ التحقق من دقتها، قالوا إنها من القصف الذي استهدف معسكر السوادية.

وقبل ساعات من بدء العملية العسكرية، طالب التحالف، المدنيين، بإخلاء معسكر ”السوادية“ في محافظة البيضاء، ”فورًا“.

وقال التحالف: ”نطلب من المدنيين إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء فورًا“.

وأضاف البيان أن ”على المدنيين إخلاء المعسكر، وإخراج الشاحنات قبل الساعة 12 بمنتصف الليل بتوقيت صنعاء“، محملًا الميليشيات الحوثية ”المسؤولية القانونية إزاء وجود مدنيين في المعسكر بعد التوقيت المُعطى“.

وهذه المرة الثانية التي يطالب فيها التحالف، المدنيين بإخلاء معسكر السوادية.

وأعلن التحالف، الأحد، تنفيذ 28 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في شبوة خلال 24 ساعة، أسفرت عن ”القضاء على أكثر من 200 عنصر إرهابي، وتدمير 22 آلية عسكرية“.

كما أعلن التحالف، القضاء على أكثر من 70 ”عنصرا إرهابيا“ وتدمير 6 آليات عسكرية؛ إثر 10 عمليات استهداف نفذها التحالف ضد الحوثيين في مأرب.