السعودية.. توقيف 233 شخصا يعملون في وزارات سيادية بقضايا فساد

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، اليوم الثلاثاء، عن نتائج تحقيقاتها في قضايا الفساد بالبلاد، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المنصرم، حيث تم توقيف أكثر من 200 شخص بعد آلاف الجولات الرقابية في المملكة.

وقالت الهيئة الحكومية في بيان لها، إن جهودها قادت إلى توقيف 233 شخصا بتهم فساد، في وزارات: الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأوضحت ”نزاهة“ أنها أجرت 5518 جولة رقابية الشهر الماضي، والتحقيق مع 641 شخصا، قبل إطلاق سراح 408 منهم وتوقيف الباقين بتهم تتعلق بجرائم الفساد المالي والإداري والتي شملت الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، واختلاس المال العام، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.

ودأبت الهيئة على نشر بيانات شهرية أو بوتيرة أقل من شهرية، لنتائج تحقيقاتها وملاحقتها لقضايا الفساد والمتورطين فيه، وسط دعم من كبار قادة المملكة للهيئة ومسؤوليها.

وكانت ”نزاهة“، قد كشفت في بيان سابق، صدر الشهر الماضي، عن توقيف قاضٍ يعمل في المحكمة التجارية بإحدى المناطق لحظة استلامه رشوة مالية قيمتها 300 ألف ريال (نحو 80 ألف دولار) مقابل إصدار حكم لصالح أحد المواطنين في قضية هو ناظرها.

وفي قضية أخرى، تورط ضابط صف يعمل بالدفاع المدني في إحدى المناطق بقضية فساد بهدف إفادة والدته ماليا، حيث تم إيقافه لتسهيله حصول أحد المصانع على رخصة الدفاع المدني مقابل إبرام عقد بمبلغ 25 ألف ريال (نحو 6.6 ألف دولار) لتوفير متطلبات واشتراطات الدفاع المدني مع مؤسسة تعود ملكيتها لوالدته.

كما أوردت ”نزاهة“، الشهر الماضي، تفاصيل قضايا أخرى، بلغت قيمة المبالغ فيها مئات الملايين من الريالات، وقد تورط فيها ضباط وموظفون حكوميون ورجال أعمال ووافدون أجانب.

وشددت الرياض من إجراءاتها في مكافحة الفساد منذ إطلاق ”رؤية 2030“ العام 2016، وهي خطة تنمية عملاقة تستهدف تنويع موارد الاقتصاد وتوفير وظائف ومساكن للسعوديين، وتحسين جودة الحياة وجلب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع صناعية وسياحية وترفيهية كبيرة.

ويجتمع رئيس هيئة مكافحة الفساد، مازن الكهموس كل شهر بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يشرف على تنفيذ ”رؤية 2030“.

وكشفت تحقيقات ”نزاهة“ منذ ذلك الوقت، عن تورط كثير من المدانين بقضايا فساد مليونية، يتعلق كثير منها بترسية مشاريع حكومية كبيرة على شركات خاصة مقابل الحصول على رشاوى مليونية.