إدانات عربية لاختطاف الحوثيين سفينة شحن إماراتية

توالت الإدانات العربية يوم الإثنين لاختطاف الحوثيين سفينة شحن ترفع علم دولة الإمارات.

وأعربت الكويت عن استنكارها الشديد لاختطاف ميليشيات الحوثي سفينة شحن تحمل علم الإمارات، قبالة الحديدة، في رحلتها لنقل المعدات الخاصة بتشغيل مستشفى ميداني من جزيرة سقطرى إلى مدينة جازان في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها أن هذا العمل الإجرامي الآثم يأتي إمعانا من ميليشيات الحوثي في انتهاك قواعد القانون الدولي، وتهديدا خطيرا لخطوط الملاحة الدولية وللتجارة العالمية.

كما أعربت البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث الاختطاف،

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، أن ما قامت به الميليشيات هو قرصنة بحرية، تشكل خطراً كبيراً على حرية الملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر، ويبرهن على إصرارها على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة هذا العمل الإرهابي الخطير، وإجبار الحوثيين على الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن إدانته للعملية الإرهابية التي قامت بها الميليشيات الحوثية بالسطو المسلح والقرصنة على سفينة الشحن ”روابي“ التي تحمل علم الإمارات، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد: ”موقف دول مجلس التعاون في دعم الإمارات في جميع الإجراءات التي ستتخذها ضد هذا الاعتداء الغاشم، والداعي إلى تعريض سلامة وأمن النقل البحري الدولي للخطر، ورفضه أي إعاقة لحركة السفن والناقلات، الذي يمثل عملاً إجرامياً، وجريمة حرب“.

ودانت مصر عملية الاختطاف، مؤكدة في بيان لوزارة خارجيتها أن مثل تلك العمليات الإرهابية تُشَكّل خطراً حقيقياً على حرية الملاحة وسلامتها في البحر الأحمر، فضلاً عما تمثله من انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي، داعيةً في الوقت نفسه إلى الإفراج الفوري عن السفينة.

من ناحيته، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول في بيان، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية، التي تُشكل تهديدًا لحرية الملاحة البحرية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مطالبًا بإخلاء السفينة فورًا لاستكمال مسيرها.

وفي السياق نفسه، أدان البرلمان العربي بشدة قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بالسطو المسلح والقرصنة على سفينة الشحن ”روابي“.

وحذر البرلمان في بيان، من خطورة ما قامت به ميليشيات الحوثي على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر كونه يمثل خرقاً صارخًا للقوانين والأعراف الدولية.