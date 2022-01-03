السعودية تعلن تدمير"هدف جوي" أطلقه الحوثيون باتجاه الطائف

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الإثنين، عن اعتراض وتدمير ”هدف جوي معاد“ أطلق نحو مدينة الطائف غربي المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوزارة، إن ”التهديد الجوي أطلقته ميليشيات الحوثي من الداخل اليمني“.

كما نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، في بيان نشرته ”واس“، اليوم الإثنين، لقطات فيديو لاعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون من إيران تجاه المنطقة الجنوبية، مساء أمس الأحد.

وأكدت قيادة القوات المشتركة اتخاذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية أمن المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، لتحييد وتدمير هذه الهجمات العدائية العابره للحدود، والضرب بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني.

قيادة القوات المشتركة للتحالف تنشر لقطات فيديو لاعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المنطقة الجنوبية مساء أمس الأحد.#واس_عام pic.twitter.com/bouOqwZbpd — واس العام (@SPAregions) January 3, 2022

وأمس الأحد، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، منتصف ليلة الأحد الإثنين، بدء ضربات جوية لمعسكر السوادية في محافظة البيضاء اليمنية، والذي تستولي عليه ميليشيات الحوثيين؛ استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية.

وقال التحالف، إن المعسكر المستهدف يتم استخدامه للتخزين، والإمداد، وإطلاق الأسلحة النوعية.

وأكد التحالف أنه اتخذ كل الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع القانون الدولي الإنساني بالعملية.

وتداول نشطاء مقاطع فيديو على تويتر، لم يتسن لـ“إرم نيوز“ التحقق من دقتها، قالوا إنها من القصف الذي استهدف معسكر السوادية.

وقبل ساعات من بدء العملية العسكرية، طالب التحالف، المدنيين، بإخلاء معسكر ”السوادية“ في محافظة البيضاء، ”فورًا“.

وقال التحالف: ”نطلب من المدنيين إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء فورًا“.

وأضاف البيان أن ”على المدنيين إخلاء المعسكر، وإخراج الشاحنات قبل الساعة 12 بمنتصف الليل بتوقيت صنعاء“، محملًا الميليشيات الحوثية ”المسؤولية القانونية إزاء وجود مدنيين في المعسكر بعد التوقيت المُعطى“.

وهذه المرة الثانية التي يطالب فيها التحالف، المدنيين بإخلاء معسكر السوادية.

وأعلن التحالف، أمس الأحد، تنفيذ 28 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في شبوة خلال 24 ساعة، أسفرت عن ”القضاء على أكثر من 200 عنصر إرهابي، وتدمير 22 آلية عسكرية“.

كما أعلن التحالف، القضاء على أكثر من 70 ”عنصرا إرهابيا“ وتدمير 6 آليات عسكرية؛ إثر 10 عمليات استهداف نفذها التحالف ضد الحوثيين في مأرب.

وتشن ميليشيات الحوثيين، منذُ شهر فبراير/ شباط الماضي، حملة عسكرية مكثفة على مختلف الأطراف المحيطة بمدينة مأرب، مركز المحافظة النفطية، ومركز العمليات العسكرية الحكومية شمال البلاد؛ على أمل تحقيق أي اختراق.