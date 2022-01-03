الرئيس التركي: سأزور السعودية في فبراير

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إنه سيقوم بزيارة إلى السعودية الشهر المقبل، التي توترت العلاقات بينها وبين أنقرة في السنوات الأخيرة.

وبحسب ”رويترز“ قال أردوغان ردا على سؤال بشأن حل مشكلات تتعلق بالصادرات للسعودية لدى خروجه من مؤتمر عن التجارة إنه سيزور السعودية في فبراير/ شباط المقبل.

جاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر المصدرين بإسطنبول، للإعلان عن أرقام الصادرات خلال العام 2021، عبر مقطع فيديو متداول حيث سألته سيدة ”لديّ رجاء خاص، أنتظر منكم المساعدة في حل مشكلة التصدير إلى المملكة العربية السعودية (الحظر غير الرسمي الذي فرضته المملكة على الصادرات التركية)“، ليرد عليها أردوغان بالقول إنه سوف يزور المملكة الشهر المقبل وسيعمل على ”حل هذه المشكلات“.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: سأزور المملكة العربية السعودية فبراير المقبل#الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/cv0aQmVf4x — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) January 3, 2022

وأجرى الرئيس رجب طيب أردوغان مباحثات هاتفية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أكثر من مرة العام الماضي، وقد أعلن في مناسبات عدة، أن أنقرة تأمل في زيادة تعاونها مع دول الخليج.

وأرسلت تركيا في مايو/ أيار الماضي، وفدا إلى السعودية لإجراء محادثات، كما التقى وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو في الرياض بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وكان الرئيس التركي، قال في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن هناك ”تطورات في المستقبل القريب بشأن العلاقات مع السعودية ومصر“، مشيراً إلى أنه يتمنى أن ترتقي العلاقات مع البلدين إلى مستوى العلاقات مع الإمارات، وذلك في أعقاب زيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأضاف أردوغان أنه بحلول فبراير/ شباط المقبل، ستكون له زيارة لدولة الإمارات لتعزيز العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أن ”الخطوة التي اتخذناها مع الإمارات مهمة وتاريخية، وهناك اتفاق بنحو 11 مليار دولار، وخطوات أخرى مهمة“.

وفي تصريحات سابقة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، إن المحادثات مستمرة مع الجانب السعودي لإعادة العلاقات إلى ”مسارها الصحيح“، بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين، مشيراً في السياق ذاته إلى أن العلاقات مع دولة الإمارات تكتسب ”زخماً إيجابياً“، في حين أكد ازدهارها مع مصر.