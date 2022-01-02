التحالف يبدأ ضربات جوية لمعسكر السوادية في البيضاء اليمنية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، منتصف الليلة، بدء ضربات جوية لمعسكر السوادية في محافظة البيضاء اليمنية والذي تستولي عليه ميليشيات الحوثيين، استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، إن المعسكر المستهدف يتم استخدامه للتخزين، والإمداد، وإطلاق الأسلحة النوعية.

وأكد التحالف أنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع القانون الدولي الإنساني بالعملية.

وقبل ساعات من بدء العملية العسكرية، طالب التحالف، المدنيين، بإخلاء معسكر ”السوادية“ في محافظة البيضاء، ”فورًا“.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): ”نطلب من المدنيين إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء فورًا“.

وأضاف البيان: ”على المدنيين إخلاء المعسكر، وإخراج الشاحنات قبل الساعة 12 بمنتصف الليل بتوقيت صنعاء“، محملًا الميليشيات الحوثية ”المسؤولية القانونية إزاء وجود مدنيين في المعسكر بعد التوقيت المُعطى“.

وهذه المرة الثانية التي يطالب فيها التحالف، المدنيين بإخلاء معسكر السوادية.

ففي 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قال التحالف في بيان إن ”على المدنيين إخلاء المعسكر، وإخراج الشاحنات حفاظًا على سلامتهم“.

وأضاف البيان السابق أن ”الحوثيين أطلقوا، اليوم، صاروخين بالستيين من معسكر السوادية في محافظة البيضاء“، وأنهم ”استحدثوا مركزًا للجمارك في المعسكر، واتخذوا المدنيين دروعًا بشرية“.

وتابع أنه ”استجابة للتهديد نتخذ إجراءات قانونية للتعامل مع التهديد“.

من جانب آخر، أعلن التحالف، الأحد، تنفيذ 28 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في شبوة خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن ”القضاء على أكثر من 200 عنصر إرهابي، وتدمير 22 آلية عسكرية“.

كما أعلن ”القضاء“ على أكثر من 70 ”عنصرًا إرهابيًا“ وتدمير 6 آليات عسكرية، إثر 10 عمليات استهداف نفذها التحالف ضد الحوثيين في مأرب.

وتشن ميليشيات الحوثيين، منذُ شهر شباط/ فبراير من العام الماضي، حملة عسكرية مكثفة على مختلف الأطراف المحيطة في مدينة مأرب، مركز المحافظة النفطية، ومركز العمليات العسكرية الحكومية شمال البلاد، على أمل تحقيق أي اختراق.

ويواصل التحالف في المقابل عملياته ضد الحوثيين في عدد من المواقع، وذلك ضمن عمليات استهداف، تستهدف نقل الأسلحة مؤخرًا.