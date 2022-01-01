التحالف يدمر 3 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه جنوب السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، في وقت متأخر من مساء السبت، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

وقال التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، إنه رصد مصادر تهديد الطائرات المسيّرة من داخل العاصمة صنعاء، مشيرا إلى أنه استجابة للتهديد ”نجري مراقبة استخباراتية، وتحضيرا عملياتيا لضربات جوية“.

والخميس الماضي، طالب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، المدنيين بإخلاء معسكر السوادية الواقع في محافظة البيضاء اليمنية.

وقال التحالف، في بيان له نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“ عبر تويتر، إن ”على المدنيين إخلاء المعسكر، وإخراج الشاحنات حفاظاً على سلامتهم“.

وأضاف التحالف في بيانه أن ”الحوثيين أطلقوا اليوم صاروخين بالستيين من معسكر السوادية في محافظة البيضاء“، وأنهم ”استحدثوا مركزاً للجمارك بالمعسكر واتخذوا المدنيين دروعاً بشرية“.

وشدد التحالف العربي على موقف تجاه ذلك الأمر، قائلاً: ”استجابة للتهديد نتخذ إجراءات قانونية للتعامل مع التهديد“.

وكثفت ميليشيات الحوثي هجماتها على الأهداف المدنية في السعودية، في الآونة الأخيرة؛ ما دعا التحالف لبدء عمليات عسكرية مكثفة لضرب أهداف عسكرية حوثية في العاصمة اليمنية صنعاء.

وكان التحالف العربي قد أعلن يوم 24 ديسمبر الجاري استهداف ملعب الثورة الرياضي في العاصمة اليمنية صنعاء؛ وذلك بسبب عمليات نقل الأسلحة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي، وذلك بعد منح التحالف إياها مهلة 6 ساعات لإخراج الأسلحة.

وأكد التحالف العربي أن العملية العسكرية أسفرت عن تدمير تسعة مخازن للأسلحة في المعسكر بعد نقل الأسلحة إليها“.

وأعلن التحالف كذلك استهداف معسكر الأمن المركزي في صنعاء ”بضربات موجعة“، أدت إلى تدمير 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة في المعسكر، بحسب بيان للتحالف.

وفي عملية عسكرية لاحقة، أعلن التحالف أنه تم ”تدمير منظومة دفاع جوي معادية في جبهة مأرب“، دون مزيد من التفاصيل.

ودمر التحالف أيضاً مخازن للأسلحة النوعية بمعسكر التشريفات في العاصمة، والتي جاءت استجابة فورية لمحاولة نقل أسلحة من معسكر التشريفات.

وأعلن التحالف على لسان المتحدث باسمه العميد الركن تركي المالكي، في وقت سابق، تورط حزب الله اللبناني في الهجمات التي تستهدف المدنيين في السعودية واليمن.