السعودية.. تنفيذ حكم "القتل تعزيرا" بحق يمني شرع بتنفيذ عملية انتحارية

نفّذت السلطات السعودية، يوم الإثنين، حكم القتل تعزيرا، بحق يمني لشروعه بتنفيذ عملية انتحارية، تستهدف تجمعات مدنية في أحد المرافق العامة.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية، في بيان أن اليمني ”عمل على استهداف تجمعات مدنية في أحد المرافق العامة بتوجيه من تنظيم داعش الإرهابي، وذلك من خلال عملية انتحارية يقوم بتنفيذها باستخدام حزام ناسف، وتصوير الموقع المستهدف، وتأييده ومبايعته للتنظيم وتبني أفكاره“.

وبحسب البيان الذي نشرته الوزارة عبر حسابها في تويتر، فإنه بعد ”القبض على الجاني، أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بالشروع في تنفيذ جريمته“.

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وأضاف البيان ”وبإحالته للمحكمة ثبتت إدانته بما نُسب إليه شرعا، والحكم عليه بالقتل تعزيرا، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا“.

وأشار البيان، إلى ”صدور أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور“.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية، ”حرص“ الحكومة السعودية على ”استتباب الأمن وتحقيق العدل، وأن هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها“.

وحذّر بيان الوزارة مِن أن ”كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره“.