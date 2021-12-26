مشاركة واسعة في تشييع السعودي عريبي الذي قضى إثر هجوم حوثي

شيّع حشد كبير، اليوم الأحد، جثمان المواطن السعودي هادي بن محمد عريبي الذي قضى الجمعة الماضية، عندما استهدفت ميليشيا الحوثي، منطقة جازان السعودية المحاذية للحدود مع اليمن.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها مشاركون في التشييع، عملية دفن عريبي الذي قضى بعدما سقط مقذوف صاروخي أطلقته ميليشيات الجماعة البدائية على سيارته في محافظة صامطة بمنطقة جازان.

وتداول مدونون سعوديون كثر، مقاطع فيديو وصور لعملية التشييع، وطالبوا بـ“الثأر“ من ميليشيا الحوثي التي صعدت هجماتها ضد المدنيين في المملكة العربية السعودية.

وعقب الهجوم، شنت قوات التحالف العربي التي تقودها السعودية، هجمات مكثفة على معاقل الميليشيات العسكرية، بما في ذلك مخازن للسلاح موجودة في منشآت مدنية، بعدما تم تحذير المدنيين من الاقتراب منها.

وأثار مقتل عريبي مشاعر حزن واسعة في المملكة، بعدما تبين أن الشاب العشريني كان متواجداً في موقع الهجوم لشراء احتياجات منزلية لمولودة جديدة وضعتها زوجته حديثا بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.

كما أثارت الحادثة تعاطفا واسعا مع عائلة عريبي، الذي خلف زوجة وثلاث بنات أصبحن يتيمات الأب بعد وفاته.

وزار نائب أمير منطقة الشرقية، محمد بن عبدالعزيز بن محمد، عائلة عريبي، وعائلة مقيم يمني قضى أيضا في الهجوم ذاته، وقدم التعازي لهم.

وقضى المواطن اليمني حسين الذرحاني، إثر سقوط المقذوف الحوثي بالقرب من ورشة لتصليح إطارات السيارات يديرها في المملكة منذ عقود.

وتعرض سبعة أشخاص آخرين لإصابات متفرقة، بالإضافة إلى تعرض عدد من المحلات التجارية القريبة للخراب.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم الأحد، أن الحوثيين في اليمن أطلقوا 430 صاروخا باليستيا، و851 طائرة مسيرة مسلحة على السعودية، منذ بدء الحرب.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن 59 مدنيا سعوديا قتلوا في هجمات الحوثيين على المملكة، مشيرا إلى أن الحوثيين يستخدمون مطار صنعاء لإطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية.