التحالف يدمر مخازن للأسلحة النوعية بمعسكر التشريفات في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية فجر اليوم، تدمير مخازن للأسلحة النوعية بمعسكر التشريفات بالعاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مشيرا إلى أن العملية بصنعاء استجابة فورية لمحاولة نقل أسلحة من معسكر التشريفات.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ إنه بدأ بوقت متاخر من مساء السبت عملية عسكرية في صنعاء لاستهداف مواقع عسكرية مشروعة، وذلك استجابة للتهديدات الحوثية والمتمثلة باستهداف الأعيان المدنية في الأراضي السعودية والتي كان آخرها سقوط مقذوفات في جازان تسببت بوفاة شخصين من المدنيين وإصابة آخرين.

وطلب التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من معسكر التشريفات، قبل استهدافه، مؤكدا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأكد التحالف أن على الحوثيين البدء بإخراج الأسلحة من الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وتأتي العملية بعد ساعات من إعلان التحالف السبت، أنه سيعرض الأحد مجموعة من الأدلة تكشف عن تحويل مطار صنعاء إلى مركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات. كما وعد التحالف بعرض أدلة تثبت تورط حزب الله اللبناني في اليمن، واستخدامه مطار صنعاء لاستهداف السعودية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وقال التحالف، إنه سيكشف الأدلة الجديدة خلال إحاطة شاملة للأزمة اليمنية يقدمها المتحدث الرسمي باسمه غداً الأحد عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت السعودية.

وميدانيا، أعلنت قوات التحالف العربي تنفيذها 40 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت عن تدمير 17 آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من 223 عنصراً إرهابياً.

وبينت قوات التحالف أنها نفذت عمليتي استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن فجر الجمعة، انتهاء مهلة الست ساعات التي كان قد منحها للحوثيين من أجل إخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي في العاصمة اليمنية صنعاء، مشيرا إلى بدء عملية عسكرية فور انتهاء المهلة.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، إنه ”راقب عمليات نقل أسلحة وجارٍ تدميرها في العاصمة صنعاء“، موضحا أن الحوثيين ”نقلوا أسلحة نوعية إلى معسكر التشريفات أثناء مهلة التحالف“.