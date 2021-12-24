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التحالف يعلن سقوط مقذوفين معاديين على نجران وجازان في السعودية
تاريخ النشر: 24 ديسمبر 2021 18:54 GMT
تاريخ التحديث: 24 ديسمبر 2021 19:50 GMT

التحالف يعلن سقوط مقذوفين معاديين على نجران وجازان في السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، سقوط مقذوفين معاديين أطلقتهما ميليشيات الحوثي تجاه نجران وجازان. وأكد التحالف، في بيان له أوردته وكالة

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المصدر: فريق التحرير

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، سقوط مقذوفين معاديين أطلقتهما ميليشيات الحوثي تجاه نجران وجازان.

وأكد التحالف، في بيان له أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، أن مقذوفا معاديا سقط على إحدى الورش الصناعية في صامطة بمنطقة جازان.

وأوضح التحالف أن التقارير الأولية تفيد بإصابة اثنين من المدنيين في المحاولة المتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وذكر التحالف في بيان آخر أن المقذوف المعادي الثاني سقط في إحدى القرى الحدودية في نجران، في محاولة لاستهداف المدنيين، دون وقوع إصابات بينهم.

وأشار التحالف العربي إلى أن مقذوف نجران أسفر عن تضرر مركبة تعود لأحد المواطنين، مشدداً على اتخاذ إجراءات فورية لتحييد التهديدات وحماية المدنيين.

وأكد بيان التحالف أن المحاولتين العدائيتين في نجران وجازان انطلقتا من مدينة صعدة في اليمن.

وشدد التحالف على أنه واستجابة للتهديد فإنه سيقوم بتنفيذ ضربات جوية للتعامل مع مصدر التهديد، حسب ما أورده البيان.

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