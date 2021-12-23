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التحالف يمهل الحوثيين 6 ساعات لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة في صنعاء
تاريخ النشر: 23 ديسمبر 2021 16:50 GMT
تاريخ التحديث: 23 ديسمبر 2021 17:50 GMT

التحالف يمهل الحوثيين 6 ساعات لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة في صنعاء

طالب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، ميليشيات الحوثي بإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي في العاصمة اليمنية صنعاء. وقال التحالف في بيان

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طالب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، ميليشيات الحوثي بإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال التحالف في بيان له، نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“ عبر ”تويتر“: على الحوثيين إخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي في صنعاء“.

وبحسب البيان، أعطى التحالف العربي للميليشيات الحوثية ”مهلة 6 ساعات لإخراج الأسلحة وإعادة العين المدني لحالته الطبيعية“.

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وأوضح التحالف العربي أن ”المهلة تبدأ من الساعة (٢٠٠٠ محلي) بتوقيت صنعاء“، مضيفاً: ”سنسقط الحماية عن الملعب إذا لم ينصاع الحوثيين لأحكام القانون الدولي الإنساني“.

وشدد التحالف العربي في بيانه على أن ”إسقاط الحماية سيبنى على نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني“.

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وكان التحالف العربي قد أعلن، في وقت سابق، تدمير (99) زورقاً مفخخاً هددت حرية الملاحة البحرية في باب المندب وجنوب البحر الأحمر، بحسب بيان آخر.

وكشف التحالف أنه دمر زورقا مفخخا قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك جنوب البحر الأحمر، موضحاً أن ميليشيات الحوثي أطلقت الزورق من محافظة الحديدة.

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