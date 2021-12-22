مفتي السعودية: الشذوذ الجنسي من أبشع الجرائم وأقبحها عند الله

قال مفتي عام السعودية، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، اليوم الأربعاء، إن موقف المملكة ثابت تجاه تحفظها على نص قرار الأمم المتحدة بسبب مصطلحات ”الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها وتعارضها مع هويتها العربية والإسلامية التاريخية“.

وقال آل الشيخ، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، اليوم، ”إن جريمة الشذوذ الجنسي من أبشع الجرائم وأقبحها عند الله تعالى“، مؤكدًا أن ”أصحاب هذه الجرائم ممقوتون عند الله تعالى، موصوفون بالخزي والعار في الدنيا والآخرة“.

وأضاف: ”ولقد ابتلي العالم بأسره في هذا الزمن بجرأة ماجنة، ودعاوى باطلة، وشعارات فاسدة، وانحراف مقيت، يراد منه تجريد الإنسان من إنسانيته، ومن أرقى خصائصه التي أكرمه الله تعالى بها، وفضله بها على كثير ممن خلق تفضيلا“.

مفتي عام المملكة يؤكد موقف المملكة الثابت تجاه تحفظها على نص قرار الأمم المتحدة بسبب مصطلحات "الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها وتعارضها مع هويتها العربية والإسلامية التاريخية"https://t.co/tfZE4vhpMi#واس_عام pic.twitter.com/2sWzVcSQoz — واس العام (@SPAregions) December 22, 2021

وقال آل الشيخ إن ”المملكة تؤكد بحزم موقفها تجاه هذه الدعاوى الباطلة والشعارات المشينة، على أن حقوق الإنسان عامة، وما فيها من معاني الخير والرحمة والعدل والصلاح، هي في شرع الله أولاً وآخراً، لا في الأهواء المنحرفة المورثة للفساد في الأرض“.

وكانت السعودية قد تحفظت في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2021 على نص قرار للأمم المتحدة بسبب مصطلحات ”الهوية والميول الجنسية“، وفق بيان تلاه مندوبها الدائم عبدالله المعلمي.

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وأشار السفير المعلمي في البيان إلى أن ”محاولات بعض الدول في عالمنا المتحضر اتباع نهج غير ديمقراطي في فرض القيم والمفاهيم المختلف عليها دولياً، ومحاولاتها إقرار التزامات فيما يتعلق بالميول الجنسية والهوية الجنسية كما ورد في الفقرة السابعة من مسودة القرار المطروح أمامنا اليوم، يعتبر أمرا مرفوضاً ويتنافى مع أبسط معايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على أهمية احترام سيادة الدول واحترام أنظمتها وتشريعاتها الداخلية“.

وقال إن ذلك ”يتعارض مع جوهر الممارسة الديمقراطية القائمة على احترام الرأي الآخر وعدم فرض قيم ومفاهيم لا تتقبلها المجتمعات الأخرى، وإلا لن يكون هناك فرق بين النموذج المثالي للديمقراطية وبين النموذج السلطوي القائم على الهيمنة القيمية واحتكار الحقيقة“، بحسب واس.

وشدد على أن ”الطبيعة الإلهية، أن خلق الله من كل زوجين اثنين ( الذكر والأنثى ) وما هو غير ذلك يتعارض مع هذه الطبيعة والفطرة التي خلق الله بها الأرض ومن عليها. وأن فرض قيم ومفاهيم لا تتناسب مع هذه الطبيعة الإلهية أمر مرفوض لدى الدول التي ثقافتها وهويتها الدينية وعاداتها وتقاليدها ترفض هذه القيم والمفاهيم“.