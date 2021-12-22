من هو الأمير الراحل نهار بن سعود بن عبدالعزيز؟

فقدت الأسرة المالكة في السعودية، أميراً آخر ينتمي لجيل أحفاد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، وهو الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، ابن ثاني ملوك المملكة أيضاً.

ونعى أمراء كثر في العائلة الحاكمة، وشخصيات سعودية بارزة، الأمير الراحل الذي توفي وهو بعمر 59 عاماً.

ويحتل الأمير نهار المرتبة 44 بين أخوته وأشقائه، إذ خلف والده الراحل الملك سعود، عدداً كبيراً من الأبناء والبنات فاق المئة.

وولد الأمير نهار عام 1962 من إحدى زوجات الملك سعود التي قارب عددهن الـ 50 زوجة، وتدعى ”قماشة“، وكان وحيداً لوالده الملك من زوجته تلك بجانب أربعة بنات.

فقد أنجبت الراحلة قماشة بجانب الأمير نهار، كلا من الأميرات صيتة والجوهرة ولطيفة وبزة، قبل أن ترحل العام الماضي في مدينة الرياض وهي جدة لعدد من الأحفاد من ابنها الوحيد.

عندما ولد الأمير نهار، كان والده ملكاً على المملكة خلفاً لجده المؤسس، وظل في منصبه ذاك لمدة عامين، قبل أن يتولى الملك فيصل سدة الحكم بدلاً منه، ويفارق الملك سعود الحياة في العام 1969، وكان عمر ابنه الأمير نهار سبع سنوات.

وكَبُرَ الأمير نهار في كنف والدته، قبل أن يتزوج من الأميرة مها بنت عبد العزيز بن عبد الله بن جلوي بن تركي آل سعود، وهي أيضاً حفيدة للملك المؤسس من ابنته الأميرة دليل.

وأنجب الحفيدان من ذلك الزواج، ولدين وبنتين، هم الأمراء سعود ومحمد ودليل ودينا.

وشأن غالبية أمراء الأسرة الحاكمة الذين بات عددهم بالآلاف، لم يشغل الأمير الراحل نهار، أي مناصب رسمة، وعاش بعيداً عن الأضواء.

كما تردد أن الأمير الراحل انخرط في أعمال المقاولات والتجارة خلال حياته.

وعلى عكس الأمير الراحل نهار، انخرط نجله الأمير سعود، في العمل الحكومي، وتم تعيينه في مارس/آذار الماضي، وكيلاً لوزارة السياحة للتفعيل السياحي بالمناطق.

ورحل غالبية أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ولم يبقى على قيد الحياة منهم، إلا الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمراء ممدوح وعبدالإله وأحمد ومشهور ومقرن.

وبالنسبة لفرع الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل، يتواجد أحفاد شبان كثر في العائلة الحاكمة، بجانب كبار السن منهم، وينطبق الأمر ذاته على باقي فروع العائلة.