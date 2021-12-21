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وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز
تاريخ النشر: 21 ديسمبر 2021 23:03 GMT
تاريخ التحديث: 21 ديسمبر 2021 23:13 GMT

وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز

أعلن الأمير سطام بن خالد آل سعود فجر اليوم، وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز. وقال سطام بن سعود في تغريدة على تويتر "انتقل إلى رحمه الله والدي صاحب السمو

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المصدر: فريق التحرير

أعلن الأمير سطام بن خالد آل سعود فجر اليوم، وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز.

وقال سطام بن سعود في تغريدة على تويتر ”انتقل إلى رحمه الله والدي صاحب السمو الملكي الأمير #نهار_بن_سعود_بن_عبدالعزيز، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته. لا حول ولا قوة الا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون“.

 

والأمير الراحل هو الابن الرابع والأربعون للملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

ولد عام 1962 في مدينة الرياض وتزوج الأميرة مها بنت عبدالعزيز، وهي ابنة ابنة عمه الأميرة دليل بنت عبدالعزيز.

وتولى الراحل العديد من المناصب في الديوان الملكي، وهو مدير وشريك مؤسس في شركة ”مسند للتجارة والمقاولات السعودية“ ويملك حصة 50% من رأسمال الشركة.

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