أعلن الأمير سطام بن خالد آل سعود فجر اليوم، وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز.

وقال سطام بن سعود في تغريدة على تويتر ”انتقل إلى رحمه الله والدي صاحب السمو الملكي الأمير #نهار_بن_سعود_بن_عبدالعزيز، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته. لا حول ولا قوة الا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون“.

انتقل إلى رحمه الله والدي صاحب السمو الملكي الأمير #نهار_بن_سعود_بن_عبدالعزيز، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته. لا حول ولا قوة الا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/rRBFozudKz — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) December 21, 2021

والأمير الراحل هو الابن الرابع والأربعون للملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

ولد عام 1962 في مدينة الرياض وتزوج الأميرة مها بنت عبدالعزيز، وهي ابنة ابنة عمه الأميرة دليل بنت عبدالعزيز.

وتولى الراحل العديد من المناصب في الديوان الملكي، وهو مدير وشريك مؤسس في شركة ”مسند للتجارة والمقاولات السعودية“ ويملك حصة 50% من رأسمال الشركة.