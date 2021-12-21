برلماني إيراني يزعم أن السعودية تتحمل وفاة سفير بلاده لدى الحوثيين

زعم عضو في البرلمان الإيراني عن التيار المتشدد، أحمد نادري، مساء الثلاثاء، إن المملكة العربية السعودية تتحمل مسؤولية وفاة سفير بلاده لدى حكومة المتمردين الحوثيين في صنعاء ”حسن إيرلو“.

وكتب النائب الإيراني نادري في حسابه الرسمي على ”تويتر“، ”يعتبر استشهاد (وفاة) الحاج حسن إيرلو سفير إيران النشط في اليمن موضوعا ساخنا للمقاومة في المنطقة“.

وقال النائب نادري ”هذه هي المرة الثانية التي تقتل منا دولة سفيراً، ولو تلقى رداً مناسباً في المرة الأولى لما فكروا في مثل هذا الخطأ مجدداً“.

شهادت جانگداز حاج حسن‌ایرلو سفیر فعال ایران در یمن، داغی است برسینه مقاومت در منطقه.

دومین بار است که کشور تکفیری مدعی اسلام، سفیری را از ما می گیرد. اگر باراول پاسخ متناسب دریافت می کرد، به فکر چنین غلطی نمی افتاد. رحمت و رضوان الهی بر او باد باید چاره ای‌ جدی اندیشید pic.twitter.com/5peK0xfVfh — احمد نادری (@Ahmadnaderi_ir) December 21, 2021

ويشير النائب الإيراني إلى ”المرة الأولى“ إلى وفاة السفير الإيراني السابق لدى لبنان ”غضنفر ركن آبادي“ الذي قُتل في حادثة رمي الجمرات في منى في السعودية أثناء مراسم الحج.

وأدى تدافع يوم 24 أيلول/سبتمبر عام 2015، من قبل الحجاج إلى مقتل 769 شخصا على الأقل وإصابة 694 آخرين، وقد قالت إيران إن 465 حاجًا إيرانيًا لقوا مصرعهم بينهم غضنفر ركن آبادي بسبب التدافع، وأدى هذا إلى تصعيد التوترات بين طهران والرياض.

وزعم مسؤولون في طهران يوم الثلاثاء أن وفاة حسن إيرلو كانت بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

لكن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وصف ما أسماه ”تأخير السعودية وبعض أجهزتها التنفيذية“ في نقل السفير الإيراني إلى طهران من صنعاء بأنه تسبب بوفاته.

وقال عبد اللهيان خلال مراسم تشييع جثمان السفير حسن إيرلو في مبنى وزارة الخارجية ”إن إيران سوف تحتج رسميا على السعودية وفق المواثيق الدولية“.

وذكر موقع إذاعة ”فردا“ الإيراني، أن بعض التقارير تكهنت بأن يكون حسن إيرلو هو نفسه عبد الرضا شهلايي الذي حددته الولايات المتحدة 15 مليون دولار مكافأة في سبتمبر 2019 لتقديم معلومات عنه وعن الشبكة التي يقودها.

وفي وقت سابق، تحدثت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، عن رواية أخرى خلف خروج إيرلو من اليمن، حيث نقلت عن مصادر أن السبب يعود لتردّ العلاقة بين إيرلو وجماعة الحوثيين، ورغبة الجماعة بإخراجه سريعا من المناطق التي يسيطرون عليها.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الثلاثاء، عن وفاة حسن إيرلو جراء إصابته بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تقام رسمياً اليوم الأربعاء مراسم تشييع للسفير الإيراني لدى الحوثيين حسن إيرلو في العاصمة طهران.