وزير الخارجية السعودي ينفي عقد أي اجتماع مع إيران في الأردن

نفى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، عقد أي لقاء بين خبراء أمن سعوديين وإيرانيين، في الأردن.

وكانت تقارير ومصادر تحدثت خلال الفترة السابقة عن عقد لقاء جمع شخصيات أمنية من السعودية وإيران في الأردن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع بن فرحان ونظيره المصري سامح شكري في القاهرة على هامش انعقاد لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية.

وقال بن فرحان: ”حقيقة لم يكن هناك أي لقاء في الأردن وكل ما حصل حسب علمي هو أنه كان هناك ندوة بمركز فكر حضرها أشخاص من عدة دول، وحسب ما وصلني أن المصدر الأصلي صحح المعلومة لاحقاً“.

وأضاف وزير الخارجية السعودي: ”هناك حوار مباشر أصلاً سبق أن تحدثنا عنه وحدثت 4 لقاءات لم يتم لقاء آخر بعد ولكن منفتحون لاستمرار هذا الحوار“.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“ قد أوردت خبراً قبل أيام، عن عقد جلسة حوار أمني بين السعودية وإيران بمشاركة خبراء من الجانبين.

وقالت ”بترا“، إن جلسة الحوار التي استضافها المعهد العربي لدراسات الأمن ومقره عمان_ ناقشت ”عددًا من القضايا الأمنية والتقنية، وركزت على الحد من تهديد الصواريخ وآليات الإطلاق، والإجراءات الفنية لبناء الثقة بين الطرفين وتحديدًا فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، والتعاون في مجال الوقود النووي، ومحاور أخرى“.

وبحسب الوكالة، قال الأمين العام للمعهد العربي لدراسات الأمن، أيمن خليل، إن ”أجواء من الاحترام المتبادل سادت الجلسة، التي أظهرت رغبة متبادلة من الطرفين في تطوير العلاقات وتعزيز الاستقرار الإقليمي، بما ينعكس على ازدهار شعوب المنطقة“.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن دبلوماسي إيراني بارز قوله إن المحادثات، التي قالت الوكالة الأردنية إن المعهد العربي لدراسات الأمن استضافها، لم يحضرها أي مسؤول إيراني.

وأضاف الدبلوماسي: ”ما عُقد في عمان ليس اجتماعا رسميا، لكن بالطبع مثل هذه الاجتماعات بين الأكاديميين مفيدة في تحقيق فهم أكبر للحقائق بين الجارتين“.

وبدأت الرياض وطهران محادثات مباشرة هذا العام وعقدتا ثلاث دورات في العراق، وسبق أن جمعت لقاءات بين أكاديميين من البلدين.