التحالف يبدأ عملية قصف جديدة لأهداف عسكرية في صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية منتصف الليلة، بدء عملية قصف جوي لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ إن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين تتطلب عملية مستمرة لتحييد التهديد، مشيرا إلى أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وتأتي العملية بعد أقل من 24 ساعة على تدمير الدفاعات السعودية صاروخًا باليستيًا أطلق باتجاه خميس مشيط.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ إن معاودة الميليشيا الحوثية محاولات استهداف المدنيين ستقابلها تكلفة باهظة.

وأشار التحالف إلى أنه سيتخذ إجراءات حازمة لتحييد التهديد تتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وكان التحالف قد أعلن الأحد، عن تنفيذه 35 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مدينة مأرب، خلال الساعات الـ 24 الماضية، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد التحالف أن العمليات أدت إلى مقتل أكثر من 200 عنصر من الميليشيات المدعومة من إيران، وتدمير 21 آلية عسكرية خلال العمليات.

كما قال التحالف وفقا لوكالة الأنباء السعودية، إن ”عمليات الساحل الغربي استهدفت آليتين عسكريتين، وقضت على أكثر من 15 عنصرا إرهابيا“، مشيرا إلى أن قواته تقوم بدعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق استوكهولم.

وكان التحالف أعلن، في الثامن من ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، تدمير منظومة دفاع جوي معادٍ في جبهة مأرب.

وقال التحالف في بيان نشرته ”واس“، إنه شن العملية بعد اعتراض وتدمير قواته الجوية طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية.

وواصلت القوات اليمنية الحكومية المسنودة برجال القبائل، السبت، تصديها لهجمات ميليشيات الحوثيين المستمرة على مناطق متعددة في الجبهات الجنوبية والغربية من محافظة مأرب النفطية.

وقال الموقع الرسمي للقوات اليمنية المسلحة، إن ”معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية وميليشيات الحوثيين في جبهة الأعيرف بالجهة الجنوبية من المحافظة، بعد محاولة الهجوم على مواقع القوات الحكومية، وانتهت هذه المعارك بفرار مجاميع العدو بعد تكبدها قتلى وجرحى“.

وذكر الموقع أن معارك أخرى شهدتها بقية الجبهات الجنوبية من المحافظة، استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة، وأدت إلى مصرع وإصابة العشرات من الحوثيين، إضافة إلى خسائر في معداتهم القتالية، وسط غارات جوية متعددة شنتها طائرات التحالف العربي على مواقع متفرقة لميليشيات الحوثيين وتعزيزاتهم العسكرية.