وزير الخارجية السعودي: إيران تماطل في محادثات فيينا ونأمل إحراز تقدم في القريب

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اليوم الثلاثاء، عدم حدوث أي تغيير حقيفي في سلوك إيران حتى الآن، لافتاً إلى أن موقفها المتشدد في فيينا مقلق.

وكان الأمير بن فرحان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف عقب القمة الـ42 للمجلس التي عقدت في الرياض اليوم.

وقال بن فرحان: ”نتابع المحادثات القائمة في فيينا وسبق أن عبرنا عن موقفنا أن الأصح أن نكون حاضرين في المفاوضات لأن هذا يجعلنا قادرين من الحلول بحكم أننا إحدى الدول الأكثر تهديداً بالبرنامج النووي الإيراني“.

وأضاف: ”الأخبار التي تصلنا ونحن على تواصل مستمر مع الدول المشاركة في هذه المفاوضات وتأتينا تفاصيل عما يدور، حالياً لا تدعو للتفاؤل ويبدو أن هناك موقفا متشددا إيرانيا رجع في كثير مما تم الاتفاق عليه في الجولات السابقة وهذا لاشك مقلق“.

وتابع الوزير السعودي: ”نحن نتمنى أن تنجح هذه المفاوضات وأن تؤسس للوصول إلى اتفاق أطول وأقوى مما يفتح الباب أمام نزع فتيل الأزمة في المنطقة والتحول إلى مسار مختلف، مسار للتعاون والتعايش وبناء شراكات حقيقية مع الجانب الإيراني، لكن الأخبار حتى الآن تدل على أن هناك بعض المماطلة نتمنى أن تتحول إلى تقدم في القريب“.

وكان بن فرحان قد قال الخميس إن المملكة موقفها معلن من تأييد العودة للاتفاق النووي مع إيران، لكنه اعتبر أن الاتفاق الحالي ”منقوص“ و“لا يحمينا“ على حد قوله.

وشدد على أنها ”لا بد أن تكون أي عودة مجرد خطوة إلى اتفاق أكثر قوة وأطول مدة“، معتبرا أنه ”دون هذا فلا جدوى لأن الاتفاق الحالي لا يحمينا بشكل كاف من تطوير قدرة عسكرية نووية لدى إيران“.

وكان نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، قد أكد في ختام قمة المجلس، على أهمية تضافر جهود دول الخليج لمواجهة التهديدات وتجنب النزاعات الإقليمية والدولية.

وقال في البيان الختامي للقمة إنّ قادة المجلس اتفقوا على ”أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء وصولا لبلورة سياسة خارجية موحدة وفعالة تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها“.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، افتتح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، القمة الخليجية الـ42 في الرياض.

وحضر القمة كل من نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد، وملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد في دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر، ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عُمان فهد بن محمود آل سعيد.