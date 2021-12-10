السعودي العتيبي يروي ظروف اعتقاله في فرنسا: حُرمت النوم ومُنعت من الاتصال بالسفارة

روى المواطن السعودي خالد العتيبي، ظروف اعتقاله في فرنسا، للاشتباه بتورطه في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدا أنه تعرض لمعاملة سيئة.

وقال العتيبي في مقابلة مع قناة ”الإخبارية“ السعودية، إن السلطات الفرنسية وضعته في غرفة بها مرايا كثيرة مثل تلك المستخدمة لمراقبة المجرمين، دون تهوية جيدة.

وأضاف أنه ”لم يستطع النوم، لأن المكان لم يكن مريحا“، وأنه ”كان يخضع للمراقبة كما لو كان في حديقة حيوانات“.

وتابع أنه كان ”يتعرض للإزعاج الأمر الذي منعه من النوم“، مشيرا إلى أنهم ”منعوه من الاتصال مع السفارة“ السعودية لدى باريس.

فيديو | المواطن خالد العتيبي يروي لمراسل #الإخبارية عبد الله بن شهران في جدة ما حصل له في مطار #باريس #الإخبارية pic.twitter.com/7wnxHIkHTV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 9, 2021

وأعلن الادعاء الفرنسي، الأربعاء، إخلاء سبيل المواطن السعودي العتيبي، مشيرا إلى أن عملية التحقق من هوية المقبوض عليه خلصت إلى أن مذكرة الاعتقال لا تنطبق عليه.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني في وقت سابق أن ”إلقاء القبض على سعودي في مطار باريس للاشتباه في ضلوعه في قتل خاشقجي، كان بسبب تشابه في الأسماء“.

وكانت السفارة السعودية في فرنسا قد قالت في بيان الثلاثاء الماضي، إن العتيبي ”لا علاقة له في القضية المتناولة“ ويجب ”إخلاء سبيله فورا“.

ويوم الخميس، نقلت قناة ”الإخبارية“ عن السفير السعودي لدى باريس فهد الرويلي، أنه ”تم تكليف محامي السفارة بدراسة الموضوع ورفع دعوى تعويض لخالد العتيبي، لما حصل له من ضرر نفسي ومعنوي“.

وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت في السابع من أيلول/ سبتمبر 2020، إغلاق قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بشقيها العام والخاص، بصدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل الصحفي الراحل.

وقالت النيابة العامة حينها، إن المحكمة الجزائية في الرياض أصدرت في القضية أحكامًا بحق 8 أشخاص مدانين، وإن القضية اكتسبت الصفة القطعية ”طبقا للمادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية“ في السعودية.

وبينت أن ”هذه الأحكام وفقا لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل، تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 عاما، طال كل مدان من عقوبتها حسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عامًا على 5 من المدانين حيال كل فرد منهم، و 3 من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لكل واحد منهم، و7 سنوات لاثنين منهم“.