وزير الخارجية السعودي: الاتفاق النووي الإيراني الحالي "منقوص ولا يحمينا"

أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اليوم الخميس، أن المملكة موقفها معلن من تأييد العودة للاتفاق النووي مع إيران، لكنه اعتبر أن الاتفاق الحالي ”منقوص“ و“لا يحمينا“ على حد قوله.

وقال الأمير بن فرحان في كلمة له خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره البحريني عبداللطيف الزياني: ”كما هو معروف وسبق إعلانه يستمر أننا فيما نؤيد العودة إلى الاتفاق الحالي نراه منقوصا ولا بد أن تكون أي عودة مجرد خطوة إلى اتفاق أكثر قوة وأطول مدة“.

واعتبر الوزير السعودي أنه ”بدون هذا فلا جدوى لأن الاتفاق الحالي لا يحمينا بشكل كاف من تطوير قدرة عسكرية نووية لدى إيران“.

وأكمل بن فرحان قائلا: ”لذلك من المهم أن ننظر إلى هذا الاتفاق في حال تم أصلا أنه خطوة في طريق تحقيق أمن واستقرار المنطقة، أولا بمعالجة أوجه القصور فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ومن ثم أيضا فيما يتعلق بالبرنامج الصاروخي والتحركات في الإقليم التي تزعزع الأمن“.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع لبنان بعد الأزمة الأخيرة، أكد بن فرحان عدم وجود أزمة بين المملكة ولبنان، مؤكدا في الوقت ذاته أن ”الأزمة في لبنان بين حزب الله والشعب اللبناني“.

وأضاف الوزير السعودي أنه ”يجب أن نرى أفعالا وليس أقوالا من الحكومة اللبنانية ”، مضيفا: ”المهم هو إجراء إصلاحات حقيقية هناك“.

وزير الخارجية السعودي: يجب أن يكون الاتفاق النووي مع #إيران "أقوى وأطول مدة" من الاتفاق السابق غير المجدي.#العربية pic.twitter.com/8kk3V7mTB4 — العربية (@AlArabiya) December 9, 2021

يذكر أن المفاوضات حول الملف النووي الإيراني استؤنفت اليوم الخميس في فيينا مع اجتماع لباقي الأطراف في الاتفاق، والتي لا تشمل الولايات المتحدة.

وأكدت طهران قبل الاجتماع استعدادها لبحث المقترحات التي قدمتها في فيينا، متهمة الغربيين بالمماطلة في المفاوضات حول ملفها النووي.

واستؤنفت في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، في فيينا، المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران التي بدأت في نيسان/ أبريل، قبل أن تتوقف في حزيران/ يونيو، بعد انتخاب الرئيس الإيراني المحافظ المتشدد، إبراهيم رئيسي.

ويتولى الوساطة بينهما الاتحاد الأوروبي الذي ينسق تنفيذ النص، والدول الأخرى المشاركة في الاتفاق، وهي: ألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وروسيا، والصين.