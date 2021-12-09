ولي العهد السعودي يصل المنامة ويبجث مع العاهل البحريني ملفات إقليمية ودولية

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، إلى العاصمة البحرينية المنامة، وكان في مقدمة مستقبليه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقالت واس إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى استعرضا في اجتماع ”العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وبحثا تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية“.

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة كان في مقدمة مستقبلي أخيه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق، لدى وصوله إلى البلاد، هذا اليوم، في زيارة رسمية لمملكة البحرين.

وأضافت الوكالة البحرينية: ”بعد استراحة قصيرة بقاعة التشريفات الكبرى بقاعدة الصخير الجوية، توجه موكب الملك وولي العهد السعودي إلى قصر الصخير، فيما اصطف على جانبي الطريق طلبة وطالبات مدارس وزارة التربية والتعليم ملوحين بأعلام البلدين والفرق الشعبية مرددة الشيلات الترحيبية بمقدم ضيف البلاد الكريم“.

سمو #ولي_العهد وجلالة ملك مملكة #البحرين يستعرضان العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، ويبحثان تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.#ولي_العهد_في_البحرين #واس pic.twitter.com/ysqu8LEl9X — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 9, 2021

وفي قصر الصخير، وفقا للوكالة البحرينية، جرت لولي عهد المملكة العربية السعودية ”مراسم استقبال رسمية، وعزف السلامان الملكي السعودي والملكي البحريني، وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية لمقدم ضيف البلاد الكريم“.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وصل، أمس الأربعاء، إلى الدوحة، في أول زيارة إلى قطر منذ القطيعة في 2017، وبعد ”مصالحة العلا“ التي حصلت في مطلع العام 2021.

وكان في مقدمة مستقبلي الأمير محمد بن سلمان، أمير دولة قطر تميم بن حمد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية واس، إن الجانبين السعودي والقطري أكدا، في بيان مشترك، على أهمية استمرار تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا والمستجدات.

ووصل بن سلمان إلى قطر قادما من الإمارات، حيث التقى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وزار معرض إكسبو دبي 2020.

وصدر بيان مشترك بعد الزيارة نشرته وكالة ”واس“، شدد فيه الجانبان الإماراتي والسعودي على ”أهمية التعامل بشكل جدي مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة والتدخلات المزعزعة“.

كما زار الأمير محمد بن سلمان في مستهل جولته الخليجية سلطنة عمان.

وتأتي جولة ولي عهد المملكة العربية السعودية، قبل قمة لمجلس التعاون الخليجي تستضيفها الرياض في منتصف كانون الأول/ ديسمبر.